Дачников приходится заставлять чистить участки от сорняков

Так, в садоводческих товариществах «Тобол» и «Раздолье» четверо дачников выполнили предписания Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, сообщают в ведомстве: скосили траву и вскопали землю. Ранее по результатам плановой проверки они были наказаны административными штрафами за то, что их участки заросли сорняками.