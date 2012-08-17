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Дачников приходится заставлять чистить участки от сорняков

17 августа 2012, 15:51
Земельный кодекс РФ обязывает собственников земельных участков проводить мероприятия по защите земель от зарастания сорными растениями, кустарником, мелколесьем. Но нередко законы исполняются лишь по принуждению.

Так, в садоводческих товариществах «Тобол» и «Раздолье» четверо дачников выполнили предписания Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, сообщают в ведомстве: скосили траву и вскопали землю. Ранее по результатам плановой проверки они были наказаны административными штрафами за то, что их участки заросли сорняками.

Избавились от сорняков поля общей площадью 7,2 га около села Мальково Тюменского района. Пятеро собственников земельных участков скосили траву только после того, как понесли административное наказание и получили предписания территориального Управления Россельхознадзора о проведении мероприятий по защите земель от зарастания сорными растениями.

В ходе плановой проверки, проведенной весной этого года специалистами Управления Россельхознадзора, выяснилось, что индивидуальный предприниматель Ж.К. Исмаков из Голышмановского района не обрабатывает находящиеся у него в аренде поля общей площадью 160 гектар. Повторная проверка показала: предприниматель выполнил предписание, на участках проведена зяблевая вспашка.

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