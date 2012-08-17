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Чтобы получить полагающуюся по закону землю, пришлось пройти через суд

17 августа 2012, 10:02
Получить желаемый земельный участок для строительства частного дома 70-летняя жительница-инвалид 1 группы Тобольска смогла только после суда.

По закону, инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.

Но Администрация города Тобольска заявительнице отказала в получении участка, сообщает прокуратура Тюменской области.

Тогда прокуратура Тобольска в интересах пожилой женщины предъявила в Тобольский городской суд иск, в котором потребовала обязать администрацию города предоставить заявительнице истребованный земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, с оформлением всех необходимых документов. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Это позволит пожилой женщине в ближайшее время приступить к строительству жилого дома.

#Новости#Земельные участки#Суды#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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