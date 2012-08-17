Чтобы получить полагающуюся по закону землю, пришлось пройти через суд

Тогда прокуратура Тобольска в интересах пожилой женщины предъявила в Тобольский городской суд иск, в котором потребовала обязать администрацию города предоставить заявительнице истребованный земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, с оформлением всех необходимых документов. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Это позволит пожилой женщине в ближайшее время приступить к строительству жилого дома.