Чтобы получить полагающуюся по закону землю, пришлось пройти через суд

По закону, инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Но Администрация города Тобольска заявительнице отказала в получении участка, сообщает прокуратура Тюменской области.
Тогда прокуратура Тобольска в интересах пожилой женщины предъявила в Тобольский городской суд иск, в котором потребовала обязать администрацию города предоставить заявительнице истребованный земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, с оформлением всех необходимых документов. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Это позволит пожилой женщине в ближайшее время приступить к строительству жилого дома.