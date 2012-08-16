Тюменские риэлторы не видят недочетов в своей работе?

Откликов тема среди пользователей сайта практически не нашла. Лишь риэлтор агентства «Сова» Владимир Наумов сообщил, что в его работе есть недочеты. Он занимается реализацией новостроек, и актуализирует о них информацию на ресурсе раз в неделю. «И вот в эти самые дни, когда читка не проводится, наличие квартир в новостройках может очень сильно поменяться и не соответствовать информации в моих объявлениях», - не отрицает специалист.