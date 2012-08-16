Тюменские риэлторы не видят недочетов в своей работе?

Не секрет, что тюменские риэлторы иногда размещают на интернет-ресурсах неактуальные объявления, объекты в которых уже проданы или сданы. Специалист по недвижимости АН «Собственник» Кристина предлагает бороться с некачественной работой.
Кристина уверяет, что слишком часто сталкивается с нереальными объявлениями на dom72.ru, когда ищет объект для своих заказчиков. Специалисты публикую в бесплатных объявлениях «Некоторые откровенно отвечают (когда представляешься что агентство), что это «мулька», - сообщает Кристина.
Обсуждение работы местных риэлторов она начала в разделе «обсуждение проекта dom72.ru». Девушка предлагает администраторам сайта жестче модерировать объявления о недвижимости, поступающие на сайт Dom72.ru, заставляя пользователей размещать лишь актуальную информацию, а не те объекты, которые уже реализованы. Злостных нарушителей предлагается временно отстранять от возможности входа на сайт.
Откликов тема среди пользователей сайта практически не нашла. Лишь риэлтор агентства «Сова» Владимир Наумов сообщил, что в его работе есть недочеты. Он занимается реализацией новостроек, и актуализирует о них информацию на ресурсе раз в неделю. «И вот в эти самые дни, когда читка не проводится, наличие квартир в новостройках может очень сильно поменяться и не соответствовать информации в моих объявлениях», - не отрицает специалист.
Другие же риэлторы не видят своих недочетов в работе и могут лишь отметить недостаточную, по их мнению, информативность объявлений самой Кристины, но никак не в своих.