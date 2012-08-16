Почему новостройкам могут отказать в подключении к сетям

Тюменским УФАС выявлены случаи отказа ресурсоснабжающими организациями поставлять воду и тепло в дома. В адрес ООО «Тюмень Водоканал» вынесено 6 предупреждений и 2 предупреждения к ОАО «УТСК» о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.
Как рапортует УФАС, плановая проверка ООО «Тюмень Водоканал» выявила случаи необоснованных отказов в выдаче технических условий подключения к сетям. В связи с этим компании были выданы предупреждения о прекращении нарушения путем направления лицам, которым был дан отказ, соответствующих технических условий.
Объекты, в подключении которых отказано, – строящиеся жилые и нежилые дома в Тюмени. Как прокомментировали в пресс-службе тюменского водоканала, пока в компанию не поступило предписание УФАСа, поэтому вопрос о выдаче технических условий будет пересмотрен позже. «В любом случае предписания УФАС будут рассмотрены и требования контролирующего органа будут выполнены, если это возможно», - заявляет пресс-секретарь компании Иван Камельских. Наиболее вероятная причина, по которой строения не были подключены, - отсутствие резерва мощности.
Такую же причину отказа называют и в ОАО «УТСК», куда были направлены предупреждения по факту необоснованного, по мнению тюменского УФАС, отказа от направления ЗАО «Проектно-строительная фирма «Стар» договоров подключения к тепловым сетям двух жилых домов. «Подключение новых объектов строительства, потребляющих тепловую энергию, без ущерба для самой системы теплоснабжения с точки зрения ее надежности и безопасности, а также без ущерба для самих потребителей с точки зрения качества теплоснабжения, невозможно», - говорит пресс-секретарь «УТСК» Елена Березюк.
Она уверяет, что при наличии должных мощностей в городе Тюмени, крайне актуален вопрос строительства и развития теплосетевой инфраструктуры – сами сети в необходимых масштабах не строятся. «Невозможно бесконечно долго, не учитывая вопросы безопасности, соблюдения гидравлических режимов, «садить» на одну и ту же трубу все новых и новых потребителей. При этом обеспечивать им качественное теплоснабжение без ущерба для уже подключенных к теплосети домов», - считает специалист.
Решение для застройщиков есть – строительство собственных котельных. Такая практика активно применяется стройкомпаниями, возводящими жилые дома в районе Мыса.
Что касается объектов «ПСО «Стар», возводимых в районе улиц Федорова-Гнаровской, то в ответ на решения УФАС и Арбитражного суда Тюменской области, которые обязали ОАО «УТСК» подключить объект ЗАО «ПСФ «Стар» при отсутствии у компании технических возможностей для этого, подготовлена апеляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы в суде планируется на конец сентября текущего года, рассказали в пресс-службе «УТСК».
Напомним, возводить сети, в частности, теплоснабжения необходимо системно, с расчетом на будущую застройку. Именно с этой целью ОАО «Фортум» совместно с администрацией города приступило к разработке схемы теплоснабжения Тюмени, которая будет основана на генеральном плане города, и готова к 2013 году.