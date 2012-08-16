Почему новостройкам могут отказать в подключении к сетям

Такую же причину отказа называют и в ОАО «УТСК», куда были направлены предупреждения по факту необоснованного, по мнению тюменского УФАС, отказа от направления ЗАО «Проектно-строительная фирма «Стар» договоров подключения к тепловым сетям двух жилых домов. «Подключение новых объектов строительства, потребляющих тепловую энергию, без ущерба для самой системы теплоснабжения с точки зрения ее надежности и безопасности, а также без ущерба для самих потребителей с точки зрения качества теплоснабжения, невозможно», - говорит пресс-секретарь «УТСК» Елена Березюк.