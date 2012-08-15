Владелицу ветхого жилья переселять в новое не планировали

Установлено, что с 1983 года 65-летняя женщина состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Заводоуковского городского округа. В январе 2012 года дом, в котором она проживала, по заключению межведомственной комиссии, был признан непригодным для проживания. Несмотря на это, администрация городского округа мер к предоставлению женщине жилого помещения не принимала.