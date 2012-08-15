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Владелицу ветхого жилья переселять в новое не планировали

15 августа 2012, 15:36
Дом жительницы Заводоуковска, стоявшей в очереди нуждающихся в жилье, признали ветхим. Но мер для переселения из непригодной для жилья квартиры не принималось. Правды добилась прокуратура.

Установлено, что с 1983 года 65-летняя женщина состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Заводоуковского городского округа. В январе 2012 года дом, в котором она проживала, по заключению межведомственной комиссии, был признан непригодным для проживания. Несмотря на это, администрация городского округа мер к предоставлению женщине жилого помещения не принимала.

Как сообщает областная прокуратура, согласно ст. 57 Жилищного кодекса РФ гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди.

В этой связи прокуратура обратилась в Заводоуковский районный суд с исковым заявлением об обязательстве администрации округа предоставить женщине жилое помещение по договору социального найма. Но суд в удовлетворении иска отказал. Апелляционное представление, поданной прокуратурой, было удовлетворено апелляционной инстанцией Тюменского областного суда.

Отменяя решение суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда согласилась с доводами представителя прокуратуры и обязала администрацию Заводоуковского городского округа предоставить женщине вне очереди благоустроенное жилое помещение.

Отметим, что на граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 марта 2005 года, не распространяются требования нового жилищного кодекса РФ о принятии на такой учет лишь тех граждан, которые могут быть признаны малоимущими.

#Новости#Заводоуковск#Ветхое жилье#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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