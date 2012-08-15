98 молодых семей и специалистов тюменских сел улучшили свои жилищные условия в 2012 году

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в 2012 году в рамках заключенного соглашения между правительством Тюменской области и министерством сельского хозяйства на предоставление социальных выплат участникам мероприятий из бюджетов всех уровней будет выделено 267,2 млн рублей. Это позволит предоставить социальные выплаты 267 участникам, и ввести (построить и приобрести) более 19 тысяч квадратных метров жилья.
За первые семь месяцев 2012 года 132 участника получили государственную субсидию на строительство и приобретение жилья. Улучшили свои жилищные условия 98 молодых семей и молодых специалистов на общую площадь 9,4 тысяч квадратных метров.
В соответствии с действующим порядком, 30 июля в область поступил второй транш федеральных средств. Все бюджетные средства направлены в муниципальные районы. Свидетельства на получение социальных выплат получат еще 137 участников основного списка. Органы местного самоуправления начали активную работу по выдаче свидетельств.