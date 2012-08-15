98 молодых семей и специалистов тюменских сел улучшили свои жилищные условия в 2012 году

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в 2012 году в рамках заключенного соглашения между правительством Тюменской области и министерством сельского хозяйства на предоставление социальных выплат участникам мероприятий из бюджетов всех уровней будет выделено 267,2 млн рублей. Это позволит предоставить социальные выплаты 267 участникам, и ввести (построить и приобрести) более 19 тысяч квадратных метров жилья.