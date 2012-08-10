Многоэтажной новостройке не обязателен мусоропровод

Такую информацию рассказал в ходе пресс-тура по новостройкам Тюмени руководитель НП «СРОСТО» Александр Вазенмиллер.
Он пояснил, что, новые правила позволяют отказаться от дорогостоящего, но зачастую лишнего мусоропровода. Если дом изначально запроектирован без мусоропровода, то экспертиза допустит такой его до ввода в эксплуатацию, поскольку проекту здание соответствует. Если же в проекте мусоропровод есть, то строение должно таковому соответствовать.
«Сегодня застройщики заявляют о том, что они строят мусоропровод, но, как только сдается дом, на первом же собрании собственников, жильцы голосуют за его исключение. Мусоропроводы срезают, заваривают и т.д., - говорит Александр Робертович, - А средняя стоимость строительства мусоропровода – 1 млн рублей. То есть при отсутствии в 6 подъездах экономия застройщику составит 6 млн рублей».
На одном из круглых столов в Главном управлении строительства еще в прошлом году строители приводили статистику, что около 80% владельцев домов с мусоропроводами избавляются от этого устройства, считая его рассадником грызунов и мусора. Думаю, она серьезно не изменилась.
Дом без мусоропровода тюменские журналисты встретили в квартале, который возводит возводит ООО «Инко и К» в Тюменском-2 микрорайоне.
На территории в 2,7 га «Инко и К» возводит 6 жилых домов, в которых будет 430 квартир класса эконом-комфорт – улучшенная 68я серия, увеличенная высота потолков, кирпичное домостроение, рассказал директор по строительству компании Евгений Киюк.
В одном из домов побывала делегация журналистов - на площадке расположено по 3-4 квартиры. Однокомнатные площадью 37 квадратных метров, двухкомнатные - от 76, трехкомнатные – от 95 квадратных метров. Стоимость от 45 тысяч рублей за квадрат.
Запланировано, что проживать в квартале будут 1377 человек. «Парковки предусмотрены из расчета 50% от количества квартир в квартале согласно нормам и еще 40% в пределах пешеходной доступности – это 5 гаражных кооперативов, в которых уже реализуются машиноместа, - пояснил транспортный вопрос представитель компании. - Территорию вдоль улицы Пермякова, которая находится уже за пределами земельного участка строящегося квартала, городские власти не позволят оставить в таком бесхозном состоянии, поэтому она будет благоустроена, в том числе парковочными местами».