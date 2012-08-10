Многоэтажной новостройке не обязателен мусоропровод

Запланировано, что проживать в квартале будут 1377 человек. «Парковки предусмотрены из расчета 50% от количества квартир в квартале согласно нормам и еще 40% в пределах пешеходной доступности – это 5 гаражных кооперативов, в которых уже реализуются машиноместа, - пояснил транспортный вопрос представитель компании. - Территорию вдоль улицы Пермякова, которая находится уже за пределами земельного участка строящегося квартала, городские власти не позволят оставить в таком бесхозном состоянии, поэтому она будет благоустроена, в том числе парковочными местами».