Гендиректор ООО «Гилево–Теплосервис» наказан условно за хищение средств

По версии следствия, ООО «Тесана» под руководством Телевич О.Г. через победу в конкурсе заключила муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по ремонту котельной ПМК-15 в с. Ярково на сумму 869 540 рублей. Фактически же работы компания выполнила на 245 512 рублей, но акт приемки выполненных работ Телевич О.Г. составил на всю сумму контракта, где включил в представленные для утверждения документы, завышенные и невыполненные объемы, и стоимость фактически невыполненных работ на сумму 624 028 рублей, сообщает Управление судебного департамента в Тюменской области.