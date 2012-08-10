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Гендиректор ООО «Гилево–Теплосервис» наказан условно за хищение средств

10 августа 2012, 10:25
Генеральный директора ООО «Гилево – Теплосервис» не выполнил контрактные работы по ремонту котельной и капремонту дома в Ярковском районе и совершил крупное денежное хищение. За это суд приговорил его у 2,6 годам условно.

Генеральный директора ООО «Гилево – Теплосервис» не выполнил контрактные работы по ремонту котельной и капремонту дома в Ярковском районе и совершил крупное денежное хищение. За это суд приговорил его у 2,6 годам условно.

По версии следствия, ООО «Тесана» под руководством Телевич О.Г. через победу в конкурсе заключила муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по ремонту котельной ПМК-15 в с. Ярково на сумму 869 540 рублей. Фактически же работы компания выполнила на 245 512 рублей, но акт приемки выполненных работ Телевич О.Г. составил на всю сумму контракта, где включил в представленные для утверждения документы, завышенные и невыполненные объемы, и стоимость фактически невыполненных работ на сумму 624 028 рублей, сообщает Управление судебного департамента в Тюменской области.

Кроме того, Телевич О.Г., являясь генеральным директором ООО «Гилево – Теплосервис», которое было признано победителем по результатам заседания котировочной комиссии администрации района, заключил муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома в поселкк Светлоозерском Ярковского района на сумму 242 009 рублей. По уже отработанной схеме, фактически проведя работу на сумму 130 216 рублей, генеральный директор ООО «Гилево – Теплосервис» представил заказчику документацию с завышенными и невыполненными объемами работ и стоимость невыполненных работ на сумму 111 793 рубля.

В суде Телевич О.Г. в полном объеме согласился с предъявленным обвинением и полностью признал себя виновным.

В результате рассмотрения уголовного дела Ярковский районный суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное Телевичу по фактам хищения в крупном размере денежных средств в сумме 624 028 рублей и 111 793 рублей с использованием своего служебного положения, доказано. Ввиду всего этого обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без штрафа, без ограничения свободы, условно с возложением дополнительных обязанностей. Приговор вступил в законную силу.

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