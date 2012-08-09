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К концу года проблема обманутых дольщиков должна быть закрыта

9 августа 2012, 17:48
Порядка 20 домов незавершенного строительства планируют ввести в эксплуатацию до 2012 года. Это, так называемые, долгострои

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Сегодня в рамках пресс-тура по строящимся объектам города Тюмени начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов сообщил, что работа в отношении обманутых дольщиков и долгостроев ведется обширная, в том числе и с другими структурными подразделениями.

«Большая часть домов либо введена, либо ожидает скорого ввода. На начало года было 49 проблемных домов, сейчас уже остается порядка 20 домов, строительство которых не завершено», - проинформировал начальник ГУСа.

К концу 2012 года планируется закрыть тему обманутых дольщиков в области.

#Новости#Долгострои#Дольщики#Сергей шустов#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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