К концу года проблема обманутых дольщиков должна быть закрыта

Сегодня в рамках пресс-тура по строящимся объектам города Тюмени начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов сообщил, что работа в отношении обманутых дольщиков и долгостроев ведется обширная, в том числе и с другими структурными подразделениями.