К концу года проблема обманутых дольщиков должна быть закрыта

.
Сегодня в рамках пресс-тура по строящимся объектам города Тюмени начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов сообщил, что работа в отношении обманутых дольщиков и долгостроев ведется обширная, в том числе и с другими структурными подразделениями.
«Большая часть домов либо введена, либо ожидает скорого ввода. На начало года было 49 проблемных домов, сейчас уже остается порядка 20 домов, строительство которых не завершено», - проинформировал начальник ГУСа.
К концу 2012 года планируется закрыть тему обманутых дольщиков в области.