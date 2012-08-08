Риэлторов отучат от лени

«Таблетка от лени: личная эффективность». Этот тренинг посвящен борьбе с собственной ленью и нерасторопностью, которые, как выяснилось, крайне негативно сказываются не только на количестве сделок, но и на общем самочувствии агента по недвижимости», - объясняет тренер Алена Галета.