Риэлторов отучат от лени

Накануне стартовала последняя летняя группа в Школе продаж ГК «ТИС». Среди обсуждаемых тем – «как отучиться от собственной лени».
«Таблетка от лени: личная эффективность». Этот тренинг посвящен борьбе с собственной ленью и нерасторопностью, которые, как выяснилось, крайне негативно сказываются не только на количестве сделок, но и на общем самочувствии агента по недвижимости», - объясняет тренер Алена Галета.
На проведение другого тренинга «Монстр общения: телефонные переговоры» привела статистика: 80% делoвых контaктoв oсущeствляется пo телефону, 80% деловoго уcпexa зависит oт тeлeфонногo oбщения, 80% мeнeджеpов нe умeют общaться с клиeнтами и эффективно и пpодaвать по тeлефону. Чтобы переломить ситуацию, необходимо учиться общаться по телефону, чем и будут заниматься участники тренинга.
В целом, для риэлторов подготовлено 12 тренингов. Напоминаем, что обучение в Школе продаж для сотрудников риэлторских компаний Тюмени является бесплатным. Записаться на обучение можно по телефону 8-919-935-06-09.
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