На тобольские монастыри оформлены права собственности

«Иоанно-Введенский монастырь - одна из древнейших обителей Тобольской епархии, расположенной на правом берегу реки Иртыш. История его началась в 1653 году, когда Архиепископ Симеон заложил на том месте церковь во имя Иоанна Предтечи. Особенно важное значение имела эта обитель для сибирского церковно-общественного и миссионерского строя жизни по своему географическому положению, поскольку находилась на горной части Иртыша, на земле татарского хана Кучума. И хотя самому монастырю уже исполнилось 359 лет, право собственности на него смогли оформить только этим летом», - говорит чиновник.