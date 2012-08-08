На тобольские монастыри оформлены права собственности

На знаменитые монастыри Тобольского района Тюменской области проведена государственная регистрация права собственности на комплекс монастырей. Долгое время строения стояли на земле тюменской без должного документального оформления.
Тобольским территориальным отделом Управления Росреестра по Тюменской области зарегистрировано право собственности Российской федерации на Иоанно-Введенский женский монастырь, расположенный в пос. Прииртышском Тобольского района, и на Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь, расположенный в с.Абалак, сообщает пресс-центр тюменского Росреестра. Эти объекты с точки зрения начальника тобольского территориального управления Александра Титова, довольно сложные.
«Иоанно-Введенский монастырь - одна из древнейших обителей Тобольской епархии, расположенной на правом берегу реки Иртыш. История его началась в 1653 году, когда Архиепископ Симеон заложил на том месте церковь во имя Иоанна Предтечи. Особенно важное значение имела эта обитель для сибирского церковно-общественного и миссионерского строя жизни по своему географическому положению, поскольку находилась на горной части Иртыша, на земле татарского хана Кучума. И хотя самому монастырю уже исполнилось 359 лет, право собственности на него смогли оформить только этим летом», - говорит чиновник.
«Не менее значимым для культурной и духовной жизни региона является Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь, возникший в 1783 году на месте Абалакского погоста, - продолжает Александр Титов, -Приятно осознавать, что сегодня идет активная регистрация прав не только на жилье и земельные участки, но и в соответствии с требованиями закона оформляются документы на историческое и духовное наследие, имеющее огромное значение для развития нашего региона».
Напомним, что на сегодняшний день оба комплекса являются памятниками истории культуры.