Тюменский Росреестр проводит прямую линию по регистрации жилья

9 августа 2012 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится прямая телефонная линия по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения».
На вопросы граждан ответит начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости Управления Лариса Юрьевна Никитина. Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности по договорам купли-продажи (дарения, мены), по решению суда, на основании свидетельства о праве на наследство. Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на жилые объекты недвижимости в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ.
Прямая телефонная линия состоится 9 августа 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.