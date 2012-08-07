Экспертиза показала: «Арт-Палас» в аварийном состоянии

Обследование здания бывшего кинотеатра «Юбилейный», он же «Арт-Палас», который располагается по улице Горького, 61 в Тюмени, показало, что здание находится в аварийном состоянии. Виной тому неудовлетворительное состояние пристроя и низкое качество выполнения строительных работ. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города Тюмени.
В отчете ООО «ИСО «ИзысканияПроектСтрой» от 2010 года, которое проводило обследование, сказано, что дефекты и повреждения пристроенных частей связаны с ошибками проектированием и халатностью при выполнении работ, в процессе которых проект менялся «на ходу». Само же старое здание «Юбилейного» находится в аварийном состоянии ввиду загруженности новыми пристроями. Также в аварийном состоянии находятся 4 из 8 пристроев, а несущие конструкции еще 2 пристроев требуют усиления.
Итак, в здании недостаточная жесткость и устойчивость связей в пристроях; зафиксирован поворот и опрокидывание встроенной части здания из-за нагрузки фундаментов; кривые стены, на которых образуются трещины и т.д. Все это дате основание полагать, что здание в аварийном состоянии.
Кроме того, у объекта есть масса иных недостатков, которые могут привести к обрушениям конструкций и, как следствие, делают здание небезопасным для окружающих.
Также, по мнению экспертов, инженерные сети проекта не пригодны к использованию.
Напомним, здание «Арт-Паласа» уже более 11 лет находится в стадии незавершенного строительства – в стадии реконструкции. В нем смонтированы все несущие и ограждающие конструкции, выполнена черновая отделка, но, как показала экспертиза, к использованию здание не пригодно.
Напомним, что опрос, проводимый в областном центре в июне текущего года, показал, что местные жители не против, а даже, наоборот, за снос этого «вечного памятника».
Фото yandex.ru