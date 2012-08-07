Экспертиза показала: «Арт-Палас» в аварийном состоянии

В отчете ООО «ИСО «ИзысканияПроектСтрой» от 2010 года, которое проводило обследование, сказано, что дефекты и повреждения пристроенных частей связаны с ошибками проектированием и халатностью при выполнении работ, в процессе которых проект менялся «на ходу». Само же старое здание «Юбилейного» находится в аварийном состоянии ввиду загруженности новыми пристроями. Также в аварийном состоянии находятся 4 из 8 пристроев, а несущие конструкции еще 2 пристроев требуют усиления.