Медведев заявил о снижении ставок по ипотеке, риэлторы – о повышении цен на недвижимость

Именно такой процент «доступен практически любой семьей, которая зарабатывает деньги», - сообщил премьер на встрече с работниками железнодорожного транспорта в Омске, передает НГС-Омск.
Глава правительства отметил, что сейчас компании могут частично субсидировать процентную ставку по ипотеке, чтобы привлекать работников. В то же время, по словам Медведева, правительству еще предстоит решить проблему доступности ипотечных кредитов для бюджетников, сейчас кабмин занимается решением этого вопроса.
«Чего мы не должны допустить — это ситуации, когда будет дисбаланс между кредитными ставками и количеством жилья, или, как принято у экономистов говорить, «перегрев», такой, как случился в Америке в 2008 году. Собственно, «перегрев» по ипотечным кредитам и запустил механизм экономического кризиса. Что бы там ни говорили, этот механизм был запущен американцами, потому что они раздали слишком много ипотек. Мы этого не допустим», — сказал Медведев.
Напомним, что ипотечный портфель по России в целом растет. Основная тенденция этого года - увеличение спроса на кредиты для покупки квартир в новостройках. Доля первичного рынка в этом году составит порядка 22% (в прошлом году чуть не дотянула 15%). Доля Тюменской области на рынке ипотеки РФ составляет, по итогам мая, чуть менее 8%, занимая при этом второе место по России, следуя за Московским регионом, сообщил на круглом столе управляющий тюменским филиалом «Абсолют Банка» Антон Павлов.
«Сегодня средняя ставка по Тюмени составляет около 12%, - говорит ипотечный брокер агентства недвижимости «Сова» Светлана Мальцева, - При снижении процентной ставки должен вырасти спрос, а значит вырастут цены на недвижимость».