Медведев заявил о снижении ставок по ипотеке, риэлторы – о повышении цен на недвижимость

«Чего мы не должны допустить — это ситуации, когда будет дисбаланс между кредитными ставками и количеством жилья, или, как принято у экономистов говорить, «перегрев», такой, как случился в Америке в 2008 году. Собственно, «перегрев» по ипотечным кредитам и запустил механизм экономического кризиса. Что бы там ни говорили, этот механизм был запущен американцами, потому что они раздали слишком много ипотек. Мы этого не допустим», — сказал Медведев.