Чиновник брал с граждан оплату за бесплатные услуги

В период с ноября 2005 по октябрь 2010 годы от действий Самсонова пострадал 51 человек. Размер причиненного им ущерба составил почти 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Хищение денежных средств выявила прокуратура района в ходе проверки.