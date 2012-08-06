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Чиновник брал с граждан оплату за бесплатные услуги

6 августа 2012, 11:27
Бывший главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Казанского р-на Андрей Самсонов взимал с граждан деньги за подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана, хотя данная услуга предоставлялась бесплатно. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве.

Бывший главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Казанского района 50-летний Андрей Самсонов взимал с граждан деньги за подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана, хотя данная услуга предоставлялась бесплатно. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве.

Как установлено следствием, Андрей Самсонов, работая главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства администрации Казанского муниципального района, совершил серию хищений денежных средств у жителей района.

Чиновник взимал с граждан деньги в размере от 800 до 2100 рублей за подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана, хотя данная услуга предоставлялась бесплатно.

В период с ноября 2005 по октябрь 2010 годы от действий Самсонова пострадал 51 человек. Размер причиненного им ущерба составил почти 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Хищение денежных средств выявила прокуратура района в ходе проверки.

Прокуратура Казанского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Казанский районный суд для рассмотрения по существу.

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