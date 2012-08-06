570 бюджетников получили жилищные выплаты

На 1 августа в Тюменской области реализовано 570 свидетельств о предоставлении социальной выплаты работникам бюджетной сферы на сумму почти 295 миллионов рублей – это 71,3 % от общего числа участников программы.
Всего в 2012 году участниками программы стали 790 бюджетников, сообщает пресс-служба главы региона. Для предоставления им социальных выплат из областного бюджета было выделено более 413 миллионов рублей.
Напомним, что участниками программы могут стать работники бюджетной сферы, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющие стаж работы в бюджетной сфере не менее 10 лет. В рамках данной программы всем участникам предоставляются социальные выплаты в размере 400 тысяч рублей, а при наличии у людей детей в возрасте до 23 лет размер господдержки увеличивается на 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, участники программы могут воспользоваться льготным займом, в размере до одного миллиона рублей под 1% годовых со сроком погашения до 10 лет.
На сегодняшний день программа реализуется в двух городах области – Тюмени и Тобольске. В 2011 году участниками данной программы стали 750 работников бюджетных сфер Тюмени и 86 работников города Тобольска. Если в начале реализации мероприятий программа касалась только образования и здравоохранения, то сейчас в ней принимают участие еще и работники культуры, социальной сферы, спорта и молодежной политики.
Из участников программы прошлого года на сегодняшний день приобрел квартиры 831 человек, срок действия сертификата – 1 год, так что программа прошлого года еще продолжается.
Программа скорее всего будет продолжена и в 2013 году, кроме того планируется в перспективе географически расширить её действие, однако для этого, по мнению губернатора, необходимо решить ряд вопросов.
«К сожалению, в Тюменской области серьезно подорожало жилье. Видимо, это связано с тем, что люди активно приобретают квартиры, и ощущается дефицит на рынке жилья. У нас реализуется множество программ по приобретению жилья для разных категорий населения. Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы в следующем году предложений на рынке было больше», - сообщил Владимир Якушев на пресс-конференции в агентстве РБК.