570 бюджетников получили жилищные выплаты

Напомним, что участниками программы могут стать работники бюджетной сферы, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющие стаж работы в бюджетной сфере не менее 10 лет. В рамках данной программы всем участникам предоставляются социальные выплаты в размере 400 тысяч рублей, а при наличии у людей детей в возрасте до 23 лет размер господдержки увеличивается на 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, участники программы могут воспользоваться льготным займом, в размере до одного миллиона рублей под 1% годовых со сроком погашения до 10 лет.