Недвижимость будут регистрировать быстрее

Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг но принципу «одного окна» (далее - Закон о внесении изменений) внесены изменения в абзац 1 пункта 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно документу, государственная регистрация прав проводится в течение 20 календарных дней со дня приема заявлений и документов, необходимых для государственной регистрации, если иные сроки не установлены Федеральным законом, информирует пресс-служба тюменского управления Росреестра.