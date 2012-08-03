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Недвижимость будут регистрировать быстрее

3 августа 2012, 08:57
В связи с изменением федерального законодательства, срок государственной регистрации прав на недвижимость сократился до 20 календарных дней со дня приема заявлений и документов. Ранее эта процедура длилась 30 дней.

В связи с изменением федерального законодательства, срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество сократился до 20 календарных дней со дня приема заявлений и документов. Напомним, ранее эта процедура длилась 30 дней.

Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг но принципу «одного окна» (далее - Закон о внесении изменений) внесены изменения в абзац 1 пункта 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно документу, государственная регистрация прав проводится в течение 20 календарных дней со дня приема заявлений и документов, необходимых для государственной регистрации, если иные сроки не установлены Федеральным законом, информирует пресс-служба тюменского управления Росреестра.

#Новости#Регистрация#Законодательство#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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