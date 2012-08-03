На рынок вернулись те, кто инвестирует в недвижимость

Об этом сообщил накануне на круглом столе, организованном «Абсолют Банком», гендиректор агентства недвижимости «Адвекс» Андрей Слотин.
Он связывает активное появление такого типа покупателей с кризисными настроениями в стране. «Говорить о том, что жилье эконом-класса нужно только для проживания уже не стоит, есть довольно серьезный сегмент в нашей компании, которая просто инвестирует средства в квартиры», - уверяет риэлтор.
За последние 7 месяцев количество сделок с привлечением ипотеки в АН «Адвекс» уменьшилось на 8%, а количество сделок не уменьшилось (хотя в целом банки рапортуют об увеличении ипотечного портфеля). Анализ показал, что большое количество новостроек покупается с целью инвестиций за «живые» деньги.
«Люди, которые прячут деньги, не доверяют чему-то, но доверяют недвижимости», - говорит Слотин.
Безусловно, в любых экономических условиях, в то время как происходит обесценивание активов, инвестиции в недвижимость являются надежным способом вложения денежных средств, который приносит доход. Не стоит забывать лишь о том, что ведется работа по введению налога на недвижимость.