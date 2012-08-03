На рынок вернулись те, кто инвестирует в недвижимость

Он связывает активное появление такого типа покупателей с кризисными настроениями в стране. «Говорить о том, что жилье эконом-класса нужно только для проживания уже не стоит, есть довольно серьезный сегмент в нашей компании, которая просто инвестирует средства в квартиры», - уверяет риэлтор.