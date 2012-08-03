nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На рынок вернулись те, кто инвестирует в недвижимость

3 августа 2012, 11:11
В последнее время на тюменском рынке недвижимости увеличилось число инвесторов, которые покупают квартиры с целью сохранить и приумножить средства.

Об этом сообщил накануне на круглом столе, организованном «Абсолют Банком», гендиректор агентства недвижимости «Адвекс» Андрей Слотин.

Он связывает активное появление такого типа покупателей с кризисными настроениями в стране. «Говорить о том, что жилье эконом-класса нужно только для проживания уже не стоит, есть довольно серьезный сегмент в нашей компании, которая просто инвестирует средства в квартиры», - уверяет риэлтор.

За последние 7 месяцев количество сделок с привлечением ипотеки в АН «Адвекс» уменьшилось на 8%, а количество сделок не уменьшилось (хотя в целом банки рапортуют об увеличении ипотечного портфеля). Анализ показал, что большое количество новостроек покупается с целью инвестиций за «живые» деньги.

«Люди, которые прячут деньги, не доверяют чему-то, но доверяют недвижимости», - говорит Слотин.

Безусловно, в любых экономических условиях, в то время как происходит обесценивание активов, инвестиции в недвижимость являются надежным способом вложения денежных средств, который приносит доход. Не стоит забывать лишь о том, что ведется работа по введению налога на недвижимость.

#Новости#Инвестиции#Деньги#ВК Тюмень#Ипотека#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25