Молодые семьи покупают отремонтированные «хрущевки»

«Если в доме производится капитальный ремонт, меняют все стояки, трубы, делают косметический ремонт в подъездах, меняют лифты или отдельные его части, то износ дома меняется в меньшую сторону. Скажем, был износ дома 70%, а после ремонта стал 20%, - прокомментировала за рамками мероприятия начальник юридического отдела компании «Квартирно-Правовая служба» Елена Демина, - Но, опять-таки, если и меняется износ дома, то не всегда жилая площадь в таких домах подходит по жилищным программам. Даже «хрущевку» еще и нужно поискать».