nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Молодые семьи покупают отремонтированные «хрущевки»

3 августа 2012, 13:14
Спрос на недвижимость в Тюмени превышает предложение. Сегодня молодые семьи-участники соответствующей госпрограммы покупают даже отремонтированные «хрущевки».

Спрос на недвижимость в Тюмени превышает предложение. Возможно, поэтому участникам жилищных программ сложнее выбрать подходящую жилплощадь. Сегодня молодые семьи-участники соответствующей госпрограммы покупают даже отремонтированные «хрущевки».

После капитального ремонта процент износа «хрущевки» меняется. А если процент износа жилого помещения менее 25%, то оно является подходящим для приобретения по программе «Обеспечение жильем молодых семей». И они такие квартиры покупают, сообщила на круглом столе в четверг начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных отношений администрации Тюмени Наталия Бояринцева.

«Если в доме производится капитальный ремонт, меняют все стояки, трубы, делают косметический ремонт в подъездах, меняют лифты или отдельные его части, то износ дома меняется в меньшую сторону. Скажем, был износ дома 70%, а после ремонта стал 20%, - прокомментировала за рамками мероприятия начальник юридического отдела компании «Квартирно-Правовая служба» Елена Демина, - Но, опять-таки, если и меняется износ дома, то не всегда жилая площадь в таких домах подходит по жилищным программам. Даже «хрущевку» еще и нужно поискать».

#Новости#Ветхое жилье#ВК Тюмень#Жилищные программы#Капитальный ремонт#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25