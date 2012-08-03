Молодые семьи покупают отремонтированные «хрущевки»

Спрос на недвижимость в Тюмени превышает предложение. Возможно, поэтому участникам жилищных программ сложнее выбрать подходящую жилплощадь. Сегодня молодые семьи-участники соответствующей госпрограммы покупают даже отремонтированные «хрущевки».
После капитального ремонта процент износа «хрущевки» меняется. А если процент износа жилого помещения менее 25%, то оно является подходящим для приобретения по программе «Обеспечение жильем молодых семей». И они такие квартиры покупают, сообщила на круглом столе в четверг начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных отношений администрации Тюмени Наталия Бояринцева.
«Если в доме производится капитальный ремонт, меняют все стояки, трубы, делают косметический ремонт в подъездах, меняют лифты или отдельные его части, то износ дома меняется в меньшую сторону. Скажем, был износ дома 70%, а после ремонта стал 20%, - прокомментировала за рамками мероприятия начальник юридического отдела компании «Квартирно-Правовая служба» Елена Демина, - Но, опять-таки, если и меняется износ дома, то не всегда жилая площадь в таких домах подходит по жилищным программам. Даже «хрущевку» еще и нужно поискать».