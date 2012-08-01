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Публичные слушания: частный сектор и многоэтажки

1 августа 2012, 11:42
Во избежание ущемления прав жителей города Тюмени их приглашают на публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Во избежание ущемления прав жителей города Тюмени их приглашают на публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков.

На мероприятии обсудят вопросы отклонения от предельных параметров при капитальном строительстве частных домов в деревне Казарово, а также при строительстве многоквартирных домов в Тюмени по улицам Тихой-Просторной, Сосьвинской, Осипенко-Водопроводной, Революции и Широтной (в МЖК). Один из заявителей предлагает разместить по улице Феликса Аржанова малоэтажные жилые дома на участке для размещения спортивно-оздоровительного комплекса.

Информационные материалы по вопросам, которые будут рассматриваться на публичных слушаниях, размещены на официальном портале администрации Тюмени (скачать здесь ) и в департаменте градостроительной политики города (ул. Орджоникидзе, 24, каб. № 326), сообщает пресс-служба городской администрации.

Свои предложения и замечания по подлежащим обсуждению вопросам участники публичных слушаний могут направить в департамент: в понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов; а также высказать в день и время проведения публичных слушаний.

Мероприятие состоится 3 августа с 15.00 до 16.30 в Малом зале заседаний Тюменской городской Думы (ул. Первомайская, 20, 2-й этаж).

#Новости#ВК Тюмень#Публичные слушания#Недвижимость#Женя#Общество
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