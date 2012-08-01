Публичные слушания: частный сектор и многоэтажки

Во избежание ущемления прав жителей города Тюмени их приглашают на публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков.
На мероприятии обсудят вопросы отклонения от предельных параметров при капитальном строительстве частных домов в деревне Казарово, а также при строительстве многоквартирных домов в Тюмени по улицам Тихой-Просторной, Сосьвинской, Осипенко-Водопроводной, Революции и Широтной (в МЖК). Один из заявителей предлагает разместить по улице Феликса Аржанова малоэтажные жилые дома на участке для размещения спортивно-оздоровительного комплекса.
Информационные материалы по вопросам, которые будут рассматриваться на публичных слушаниях, размещены на официальном портале администрации Тюмени (скачать здесь ) и в департаменте градостроительной политики города (ул. Орджоникидзе, 24, каб. № 326), сообщает пресс-служба городской администрации.
Свои предложения и замечания по подлежащим обсуждению вопросам участники публичных слушаний могут направить в департамент: в понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов; а также высказать в день и время проведения публичных слушаний.
Мероприятие состоится 3 августа с 15.00 до 16.30 в Малом зале заседаний Тюменской городской Думы (ул. Первомайская, 20, 2-й этаж).