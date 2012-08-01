Публичные слушания: частный сектор и многоэтажки

Свои предложения и замечания по подлежащим обсуждению вопросам участники публичных слушаний могут направить в департамент: в понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов; а также высказать в день и время проведения публичных слушаний.