Ведущий специалист «Управления капитального строительства» похитил 22 млн рублей

Следственным отделом по Центральному округу города Тюмени Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении Владимира Перминова, ведущего специалиста «Управления капитального строительства». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.290 (получение взятки должностным лицом за действия в пользу взяткодателя, совершенные в крупном размере), п. «в» ч.5 ст.290 (получение взятки должностным лицом за действия в пользу взяткодателя, совершенные в крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).