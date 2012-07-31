Ведущий специалист «Управления капитального строительства» похитил 22 млн рублей

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Следственным отделом по Центральному округу города Тюмени Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении Владимира Перминова, ведущего специалиста «Управления капитального строительства». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.290 (получение взятки должностным лицом за действия в пользу взяткодателя, совершенные в крупном размере), п. «в» ч.5 ст.290 (получение взятки должностным лицом за действия в пользу взяткодателя, совершенные в крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, с 22 декабря 2009 года по 12 мая 2010 года Перминов, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, подготавливал документацию для проведения аукционов с изначально завышенной ценой. По итогам аукциона победителем становилась фирма, зарегистрированная на родственника обвиняемого, на счет которого после подписания Перминовым актов приема оборудования перечислялись денежные средства из бюджета Тюменской области.
По данным следствия, чиновник совершил хищение бюджетных средств на сумму около 22 миллионов рублей, сообщает тюменское следственное управление. Кроме того, в указанный период Перминов получал взятки от 300 тысяч рублей и выше за действия, входящие в его полномочия.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.