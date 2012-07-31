В Тюменской области определили лучшего штукатура

Соревнования штукатуров проводились в два этапа и включили в себя практическую и теоретическую части. Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, с минимальным объемом работ, определенным конкурсной комиссией, справились все участники конкурса. Некоторые конкурсанты перевыполнили его в два раза. Но объем был далеко не главным критерием оценки. Не менее важным оказалось качество выполненных работ, соблюдение штукатурами техники безопасности и требований к организации рабочего процесса, а также то, насколько успешно участники ответили на двадцать вопросов теоретической части конкурса. По каждому из перечисленных пунктов мастера могли либо получить дополнительные баллы, либо потерять основные.