В Тюменской области определили лучшего штукатура

В рамках регионального этапа Национального конкурса российских строителей «Строймастер-2012» в номинации «Лучший штукатур Тюменской области» среди 17 мастеров-штукатуров выбраны лучшие. Они будут представлять Тюменскую область на соревнованиях в УРФО.
В соревнованиях, которые состоялись в Ишиме на площадке строящегося дома ОАО «Ишимагрострой», участие приняли 17 мастеров-штукатуров, преимущественно женщины, из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, сел Викулово и Большое Сорокино.
«Не случайно соревнования стартовали сегодня в Ишиме, - подчеркнул глава города Ишима Федор Шишкин. – Город динамично развивается. В последние годы мы благодаря поддержке Правительства Тюменской области очень много строим, но хотелось бы строить еще больше, чтобы поскорее решить проблему ветхого и аварийного жилья».
Председатель тюменской областной организации профсоюза работников строительной промышленности и промстройматериалов Петр Юрченко подчеркнул важность работы штукатура для стройки в целом. «Это тяжелая профессия, требующая упорства и хорошей физической подготовки. От вашего труда в первую очередь зависит качество жилья», - подчеркнул он.
А директор НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» Александр Вазенмиллер отметил, что в этот же день подобные конкурсы состоялись сразу в четырех городах Уральского федерального округа: в Челябинске, В Екатеринбурге, в Салехарде и в Ишиме.
Соревнования штукатуров проводились в два этапа и включили в себя практическую и теоретическую части. Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области, с минимальным объемом работ, определенным конкурсной комиссией, справились все участники конкурса. Некоторые конкурсанты перевыполнили его в два раза. Но объем был далеко не главным критерием оценки. Не менее важным оказалось качество выполненных работ, соблюдение штукатурами техники безопасности и требований к организации рабочего процесса, а также то, насколько успешно участники ответили на двадцать вопросов теоретической части конкурса. По каждому из перечисленных пунктов мастера могли либо получить дополнительные баллы, либо потерять основные.
В итоге после жарких дискуссий конкурсной комиссии были определены победители соревнований. Первое место досталось Наталье Корольковой (ОАО «Ишимагрострой», г.Ишим), второе – Азе Досхоевой (ЗАО «Завод ЖБИ-3», г.Тюмень), третье – Оксане Завьяловой (ООО «СМУ-24», г.Тобольск). Они будут представлять Тюменскую область на соревнованиях в УРФО.
Победители, кроме почетного звания и путевки на следующий этап конкурса, получили и солидные призы: за первое место телевизор, за второй – систему «домашний кинотеатр», за третье – микроволновую печь.