Оформить и получить кредит – прямо на стройплощадке

Оформить и получить кредит можно на стройплощадке жилого комплекса «Новый мыс» компании «Меридиан Констракшн». Такой сервис удобен для покупателей.
Дополнительный сервис для покупателей жилой недвижимости предложили Западно-Сибирский банк Сбербанка России и компания «Меридиан Констракшн».
Полноценный офис банка в части жилищного кредитования открылся в июле в демонстрационном офисе на стройплощадке жилого квартала «Новый мыс». Здесь можно оформить и получить ипотеку на строящееся и готовое жилье от «Меридиан Констракшн».
«Мы не стали ограничиваться одним видом кредита – на приобретение строящегося жилья, а предоставили нашим клиентам комплексную услугу по всем видам жилищных кредитов», - комментирует Елена Важенина, руководитель отдела по работе с партнерами Тюменского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России.
Основной интерес у посетителей розничной точки банка вызывает ипотека на строящееся жилье в квартале «Новый мыс». «Удобно, когда после экскурсии по стройплощадке можно получить и консультацию по ипотеке, - считает Юлия Темергалиева, представляющая банк в офисе застройщика, - Мы предлагаем кредиты на квартиру в новостройке на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 10% стоимости квартиры, процентная ставка варьируется от 9,5% до 14% годовых, - комментирует специалист банка, - До конца августа также действуют специальные условия по ипотеке с государственной поддержкой, всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 215-033 или непосредственно в нашем дополнительной офисе на территории ЖК «Новый мыс».
Здесь можно не только проконсультироваться, но и подать заявку на кредит, а также получить его – рабочее место банковского работника высокотехнологично, что позволяет совершать несколько видов операций.
«Мы сотрудничаем с Западно-Сибирским банком Сбербанка России несколько лет, это партнерство эффективно, причем эффективно, прежде всего, для нашего покупателя, - комментирует Сергей Гусев, первый заместитель генерального директора компании «Меридиан Констракшн», – Мы всегда ищем новые возможности для сервиса, для совершения комфортной покупки, и сегодня рады предложить клиентам комплексную услугу по приобретению квартиры вместе с нашим партнером – лидирующим банком региона», - отмечает представитель компании-застройщика.
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