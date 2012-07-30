Оформить и получить кредит – прямо на стройплощадке

Основной интерес у посетителей розничной точки банка вызывает ипотека на строящееся жилье в квартале «Новый мыс». «Удобно, когда после экскурсии по стройплощадке можно получить и консультацию по ипотеке, - считает Юлия Темергалиева, представляющая банк в офисе застройщика, - Мы предлагаем кредиты на квартиру в новостройке на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 10% стоимости квартиры, процентная ставка варьируется от 9,5% до 14% годовых, - комментирует специалист банка, - До конца августа также действуют специальные условия по ипотеке с государственной поддержкой, всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 215-033 или непосредственно в нашем дополнительной офисе на территории ЖК «Новый мыс».