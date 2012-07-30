Горячая линия: жилье - сиротам

Вопрос защиты этой категории населения является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры Тюменской области. Надзорное ведомство по каждому факту нарушения прав сирот проводит проверки и принимает реальные меры к их устранению.
Не смотря на работу прокуроров в отношении обеспечения жильем детей-сирот, еще не все нуждающиеся обеспечены жилыми площадями.
Для оказания им помощи в защите жилищных прав в прокуратуре области работает телефон горячей линии 8 (3452) 27-04-68. Можно также отправить сообщение по почте (625048, г.Тюмень, ул.50 лет Октября,31) или электронному адресу [email protected]
Все поступившие обращения будут рассмотрены. При наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, сообщает прокуратура Тюменской области.