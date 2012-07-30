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Горячая линия: жилье - сиротам

30 июля 2012, 09:22
В текущем году тюменские прокуроры в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направили в суды более 200 исков об обеспечении их жильем. Часть из детей уже получила квартиры.

Вопрос защиты этой категории населения является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры Тюменской области. Надзорное ведомство по каждому факту нарушения прав сирот проводит проверки и принимает реальные меры к их устранению.

Не смотря на работу прокуроров в отношении обеспечения жильем детей-сирот, еще не все нуждающиеся обеспечены жилыми площадями.

Для оказания им помощи в защите жилищных прав в прокуратуре области работает телефон горячей линии 8 (3452) 27-04-68. Можно также отправить сообщение по почте (625048, г.Тюмень, ул.50 лет Октября,31) или электронному адресу [email protected]

Все поступившие обращения будут рассмотрены. При наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Новости#Ветхое жилье#Горячая линия#ВК Тюмень#Дети-сироты#Недвижимость#Женя#Общество
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