Горячая линия: жилье - сиротам

В текущем году тюменские прокуроры в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направили в суды более 200 исков об обеспечении их жильем. Часть из детей уже получила квартиры.

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