На Широтной будет еще одно транспортное кольцо?

Со стороны департамента имущественных отношений Тюменской области поступили предложения. По мнению представителя ведомства Дмитрия Гелева, объекты двух кварталов должны быть поменяны местами, поскольку их местоположение предписано Правилами застройки и землепользования. «Мы знаем о назначении зон, но объекты перенесены, так как в квартале «Б» уже размещен распределительный пункт со своей охранной зоной, поэтому с ним рядом не должно быть учебно-образовательных учреждений, поэтому оно перенесено в другой квартал, а здесь предложен культурно-досуговый центр», - пояснила Наталья Воронкова. Также предложением департамента стало размещение объекта медицинского назначения.