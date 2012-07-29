На Широтной будет еще одно транспортное кольцо?

Как рассказала в пятницу на публичных слушаниях представитель «Мастерской архитектора Табанакова А.В.» Наталья Воронкова, участок площадью почти 3 гектара предлагается разбить на пять кварталов, и «пробить» несколько существующих в районе улиц: Янтарную, Рождественскую, Знаний и Возрождения.
На пяти кварталах предлагается разместить: школу искусств, культурно-досуговый центр, спортивное сооружение, а ближе к улице Федюнинского автосалон ООО «Автосфера» - эта компания – заказчик проекта планировки. «Я не вижу в плане общеобразовательной школы», - высказалась житель района, педагог Татьяна Наумова. Начальник отдела обеспечения реализации генплана департамента градостроительной политики городской администрации Ирина Даровских пояснила, что в соответствии с санитарными нормами школа должна находиться в жилой зоне, в части рассматриваемого проекта планировки ее нет.
«Впервые на публичных слушаниях мы рассматриваем проект планировки участка, где нет жилой застройки», - высказалась Ирина Даровских.
Со стороны департамента имущественных отношений Тюменской области поступили предложения. По мнению представителя ведомства Дмитрия Гелева, объекты двух кварталов должны быть поменяны местами, поскольку их местоположение предписано Правилами застройки и землепользования. «Мы знаем о назначении зон, но объекты перенесены, так как в квартале «Б» уже размещен распределительный пункт со своей охранной зоной, поэтому с ним рядом не должно быть учебно-образовательных учреждений, поэтому оно перенесено в другой квартал, а здесь предложен культурно-досуговый центр», - пояснила Наталья Воронкова. Также предложением департамента стало размещение объекта медицинского назначения.
Выезд на улицу Широтную предполагается сформировать через транспортное кольцо. Поскольку там проходит надземная теплотрасса, разработчики проекта считают кольцо самым удобным выездом.
Отметим, что на публичных слушаниях решений не выносится, здесь только заслушивается проект и принимаются замечания. Кроме вышеперечисленных никаких больше замечаний к проекту в рамках мероприятия не поступило.