У здания тюменского Росреестра растет сосед

На пересечении улиц Республики и Максима Горького, где когда-то стояла жилая двухэтажка, будет отдельно стоящее здание в 7 этажей, никаких теплых переходов в существующее здание Управления не планируется. Около 70-80% нового строения будут занимать гостиничные номера.