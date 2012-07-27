У здания тюменского Росреестра растет сосед

Рядом с административным зданием, где располагается Управление тюменского Росреестра, по улице Максима Горького, 76 растет новостройка – административно-гостиничный комплекс.
На пересечении улиц Республики и Максима Горького, где когда-то стояла жилая двухэтажка, будет отдельно стоящее здание в 7 этажей, никаких теплых переходов в существующее здание Управления не планируется. Около 70-80% нового строения будут занимать гостиничные номера.
Непосредственное строительство начато относительно недавно – с апреля текущего года. «Пока идет нулевой цикл работ, но месяца через четыре каркас здания будет полностью готов», - рассказывает прораб подрядной организации ООО «МСУ «Цементстрой» Павел Анисимов. Запланированный срок окончания работ - третий квартал 2013 года.