Проверка показала, кому положен штраф

В рамках государственного земельного надзора в I полугодии 2012 года проведена 981 проверка, из которых 446 являются плановыми. Проверено 1083 земельных участка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проверок увеличилось на 24%. В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 617 нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности. Наложены административные штрафы на сумму 869,5 тысяч рублей.