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Проверка показала, кому положен штраф

26 июля 2012, 09:36
Тюменский Росреестр в рамках своих полномочий проводит проверки различного характера. Выявляются нарушители земельного законодательства даже в ходе реализации приоритетных нацпроектов.

В рамках государственного земельного надзора в I полугодии 2012 года проведена 981 проверка, из которых 446 являются плановыми. Проверено 1083 земельных участка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проверок увеличилось на 24%. В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 617 нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности. Наложены административные штрафы на сумму 869,5 тысяч рублей.

Согласно плану проверок на 2012 год, согласованному с прокуратурой Тюменской области, проверено 245 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате проверок выявлено 78 нарушений земельного законодательства, наложено административных штрафов на сумму 508 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомтсва.

В I полугодии 2012 года в соответствии с планом проверок на 2012 год, утвержденным рабочей группой по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов при главном федеральном инспекторе в Тюменской области, проведено 6 проверок. В результате проведенных проверок выявлено 2 нарушения земельного законодательства 1 юридическим лицом. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществляется на основании соглашений, заключённых со всеми муниципальными образованиями юга Тюменской области.

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