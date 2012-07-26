ГК «Альберго» намерена быстрее построить отель в Тюмени

На пересечении улиц Челюскинцев и Республики в областном центре появится гостиница «Domina Hotel Tyumen». Девелопер проекта группа компаний «Альберго» намерена ускориться в реализации этого проекта. Об этом представители компании проинформировали правительство Тюменской области.
Объект появится рядом с Тюменским городским имущественным казначейством.
Речь идет о новой гостинице уровня 3-4 звезды и на 178 номеров под управлением иностранного оператора. При реализации данного проекта планируется создать 100 рабочих мест и инвестировать более 1 млрд рублей, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. Создание новых квалифицированных отелей отвечает планам правительства области по развитию внутреннего и въездного туризма.
Сотрудничество гостиничного оператора и девелопера с самых первых дней разработки проекта является очень важным обстоятельством и помогает создать действительно качественный продукт — гостиницу, в которой постояльцы будут чувствовать себя как дома, а оператор не будет испытывать трудностей с управлением объектом, так как объект создается по его заданию и учитывает все, даже самые незначительные его требования. Постоянное сотрудничество оператора и девелопера, в то же время, позволяет находить компромиссные решения, а тот факт, что для сетевого оператора одновременно строится несколько гостиниц, и девелопер уже знаком с его требованиями позволяют экономить время на проектирование и средства при строительстве объекта.