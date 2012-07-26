ГК «Альберго» намерена быстрее построить отель в Тюмени

Сотрудничество гостиничного оператора и девелопера с самых первых дней разработки проекта является очень важным обстоятельством и помогает создать действительно качественный продукт — гостиницу, в которой постояльцы будут чувствовать себя как дома, а оператор не будет испытывать трудностей с управлением объектом, так как объект создается по его заданию и учитывает все, даже самые незначительные его требования. Постоянное сотрудничество оператора и девелопера, в то же время, позволяет находить компромиссные решения, а тот факт, что для сетевого оператора одновременно строится несколько гостиниц, и девелопер уже знаком с его требованиями позволяют экономить время на проектирование и средства при строительстве объекта.