До конца года в области введут 3 школы и поликлинику

О ходе работ в этом направлении рассказал накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции.
До конца года намечено ввести в Тюмени поликлинику № 5 по улице Московский тракт. Напомним, строительство поликлиники началось в 2006 году, но во время кризиса объект был заморожен. Возобновилась стройка лишь в июле прошлого года и теперь близится к завершению. Также планируется завершить строительство второй очереди Областного онкологического диспансера и морфологического центра в медицинском городке.
Среди образовательных учреждений будут введены 3 школы, каждая из которых на 60 мест, в Вагайском и Тобольском районе.
А также 9 спортивных сооружений, среди которых в Тюмени крытый каток специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Прибой», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» и строительство легкоатлетического манежа в квартале улиц Ямская – Казанская – Луначарского – Ирбитская, и другие сооружения в области.
Подводя итоги полугодия, глава региона отметил, что в текущем году введены в эксплуатацию дом культуры в селе Вагай Вагайского района, спортивные комплексы в Ишиме и Заводоуковске. Состоялось открытие нового здания Тюменского областного перинатального центра на 65 коек.
За полгода введено 795,4 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, что выше показателя прошлого года на 13,2%. Индивидуальными застройщиками построено 19% общего объема жилья.