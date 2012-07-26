До конца года в области введут 3 школы и поликлинику

До конца года намечено ввести в Тюмени поликлинику № 5 по улице Московский тракт. Напомним, строительство поликлиники началось в 2006 году, но во время кризиса объект был заморожен. Возобновилась стройка лишь в июле прошлого года и теперь близится к завершению. Также планируется завершить строительство второй очереди Областного онкологического диспансера и морфологического центра в медицинском городке.