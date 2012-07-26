nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

До конца года в области введут 3 школы и поликлинику

26 июля 2012, 10:18
Продолжается строительство объектов социального значения за счет средств областного бюджета. В этом году обещают ввести в эксплуатацию 3 школы, поликлинику и несколько спортивных объектов.

О ходе работ в этом направлении рассказал накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции.

До конца года намечено ввести в Тюмени поликлинику № 5 по улице Московский тракт. Напомним, строительство поликлиники началось в 2006 году, но во время кризиса объект был заморожен. Возобновилась стройка лишь в июле прошлого года и теперь близится к завершению. Также планируется завершить строительство второй очереди Областного онкологического диспансера и морфологического центра в медицинском городке.

Среди образовательных учреждений будут введены 3 школы, каждая из которых на 60 мест, в Вагайском и Тобольском районе.

А также 9 спортивных сооружений, среди которых в Тюмени крытый каток специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Прибой», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» и строительство легкоатлетического манежа в квартале улиц Ямская – Казанская – Луначарского – Ирбитская, и другие сооружения в области.

Подводя итоги полугодия, глава региона отметил, что в текущем году введены в эксплуатацию дом культуры в селе Вагай Вагайского района, спортивные комплексы в Ишиме и Заводоуковске. Состоялось открытие нового здания Тюменского областного перинатального центра на 65 коек.

За полгода введено 795,4 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, что выше показателя прошлого года на 13,2%. Индивидуальными застройщиками построено 19% общего объема жилья.

#Новости#Ввод жилья#ВК Тюмень#Владимир Якушев#Социальные объекты#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25