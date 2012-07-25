Как разовьется город вдоль улицы Народной от Широтной до Федюнинского

В администрации города подписано распоряжение о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц Широтной – Народной – Федюнинского для жителей города Тюмени, проживающих или зарегистрированных по месту жительства на территории, а также иных заинтересованных лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.