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Как разовьется город вдоль улицы Народной от Широтной до Федюнинского

25 июля 2012, 11:21
Как будет развиваться территория вдоль улицы Народной от Широтной до Федюнинского в Тюмени? Обсудить проект планировки района приглашаются жители областного центра 27 июля 2012 года.

В администрации города подписано распоряжение о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц Широтной – Народной – Федюнинского для жителей города Тюмени, проживающих или зарегистрированных по месту жительства на территории, а также иных заинтересованных лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания пройдут 27 июля с 16 до 17 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210), сообщает пресс-служба городской администрации.

С материалами информационного характера по проекту планировки территории в границах улиц Широтной – Народной – Федюнинского можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 325, 327, понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов).

Предложения и замечания по проекту планировки принимаются в департаменте градостроительной политики (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 121, режим работы: понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, перерыв – 13.00 – 14.00), а также в день и время проведения публичных слушаний.

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