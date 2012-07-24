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За не переоформленные земли из бессрочного пользования будут взымать штрафы

24 июля 2012, 15:01
Юридические лица, не переоформившие земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании, в срок до 1 июля 2012 года, подвергнутся штрафам и будут лишены возможности льготного выкупа земли.

Напомним, тюменские предприятия, получившие когда-то земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование, должны были переоформить свое право на право собственности или аренды до 1 июля 2012 года. А вот владельцам земельных участков, занятым линиями электропередачи, трубопроводами и другими линейными объектами, данный срок продлен до 1 января 2015 года.

Департаментом имущественных отношений Тюменской области определены цены выкупа земельных участков. Так, порядок определения цены при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности Тюменской области утвержден постановлением Правительства Тюменской области от 26.12.2007 № 336-п. В соответствии с пунктом 1.2. данного постановления с 1 июля 2012 года:

- выкуп земельных участков в Тюмени осуществляется по цене, равной семнадцатикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного участка;

- выкуп земельных участков в муниципальных образованиях - по цене, равной десятикратной ставке земельного налога за единицу площади выкупаемого земельного участка.

Как сообщили в департаменте, на те предприятия, которые не переоформили земельные участки из бессрочного пользования, будут распространяться штрафные санкции.

Напомним, в бессрочное пользование участки предоставлялись государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, а также органам госвласти и местного самоуправления. Гражданам земельные участки в постоянное пользование не предоставляются.

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