За не переоформленные земли из бессрочного пользования будут взымать штрафы

Напомним, тюменские предприятия, получившие когда-то земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование, должны были переоформить свое право на право собственности или аренды до 1 июля 2012 года. А вот владельцам земельных участков, занятым линиями электропередачи, трубопроводами и другими линейными объектами, данный срок продлен до 1 января 2015 года.