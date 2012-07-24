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ТД «Европа» получил выплату от страховой – 17,5 млн рублей

24 июля 2012, 17:08
Крупный пожар в одном из складов торгового дома «Европа», случившийся 1 октября 2011 года, повредил порядка 500 кв.м площади. Страховая компания «ВСК» выплатила погорельцам 17,5 млн рублей.

Крупный пожар в одном из складов торгового дома «Европа», случившийся 1 октября 2011 года, повредил порядка 500 квадратных метров площади. Пострадал также товар, погибших и пострадавших не было. Страховая компания «ВСК» выплатила погорельцам 17,5 млн рублей.

Это одна из крупнейших выплат страхового дома «ВСК».

По информации страховой, в одном из торговых центров Тюмени, специализирующемся на товарах для строительства и ремонта, произошел пожар. Причиной возгорания стал умышленный поджог, в результате чего пострадало здание и находившиеся в нем товары.

Для установления размера причиненного ущерба была привлечена независимая экспертная организация, которая провела строительно-техническую и бухгалтерскую экспертизы. По итогам этой работы был установлен размер расходов на восстановление здания – 15,2 млн рублей и стоимость ущерба, причиненного товарам – 2,3 млн рублей. Так как произошедшее событие было признано страховым случаем, «ВСК» осуществила выплату в размере причиненного ущерба – 17,5 млн рублей.

Фото из архива NashGorod.ru

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