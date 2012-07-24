ТД «Европа» получил выплату от страховой – 17,5 млн рублей

Для установления размера причиненного ущерба была привлечена независимая экспертная организация, которая провела строительно-техническую и бухгалтерскую экспертизы. По итогам этой работы был установлен размер расходов на восстановление здания – 15,2 млн рублей и стоимость ущерба, причиненного товарам – 2,3 млн рублей. Так как произошедшее событие было признано страховым случаем, «ВСК» осуществила выплату в размере причиненного ущерба – 17,5 млн рублей.