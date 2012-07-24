Новоселов в «Ямальском» микрорайоне ждут к 2013 году

Две с половиной тысячи «северян» начнут заселяться в свои квартиры в Тюмени уже в следующем году. А позже строители начнут освоение следующей территории в областном центре для переселения из регионов Крайнего Севера области.
Сегодня тюменские журналисты провели часть дня на стройке. Они ознакомились с ходом работ в новом микрорайоне «Ямальском». Здесь еще нет первых новоселов, но дома растут как грибы.
Из планируемых 14 домов разной этажности 6 панельных 9-этажных зданий уже готовы. В них ведется отделка. Монолитные дома (15 и 17 этажей) близятся к завершающей стадии относительно контура зданий, за исключением двух из них. «Мы убеждены, что до начала отопительного сезона полностью закончим контуры домов и продолжим отделку. Мы будем готовы принимать новоселов, может быть, уже в четвертом квартале следующего года, но основная масса людей заедет сюда в 2013 году», - рассказал начальник управления капитального строительства «Запсибгазпром» Александр Шендерман. Квартиры здесь разные на все вкусы, в том числе квартиры-студии.
Напомним, микрорайон возводится за счет бюджетных средств ЯНАО, в том числе средств ОАО «Газпром», при поддержке «Фонда жилищного строительства ЯНАО». Инспектировать строительство сегодня прибыл и директор Фонда Виктор Калашников. По его словам, комплексу достался очень сильный подрядчик. «Все делается в срок и без нареканий», - говорит он. Чиновник рассказал, что помимо жилья, здесь будут построены и объекты инфраструктуры – детский сад и школа, но возводиться они будут силами Тюменской области, а не ЯНАО.
Каждый второй участник программы «Сотрудничество» желает получить квартиру большей площади, чем предложенная по нормам обеспечения жильем. В связи с этим рамки программы несколько расширились. На одного человека, согласно программе, выдается бесплатно жилье площадью 33 квадратных метра, на двух – 42, на трех – по 18 «квадратов» каждому. Квартиры в «Ямальском» площадями от 32 до 80 квадратных метров. Остальные метры семьи докупают по заниженной, по мнению Виктора Юрьевича цене, порядка 42 тысяч рублей. «Граждане с удовольствием будут покупать большую площадь и заезжать сюда с детьми и внуками. В каждой квартире будет 100%-ная отделка, то есть можно заезжать, вешать люстру, шторы и жить», - говорит он.
Заявлений от жителей Крайнего Севера, желающих переехать в Тюмень, было 4 798. Сейчас Фондом проверено уже 3 576 заявителей, из которых 1 538 в программу не вошли, так как не соответствуют ее условиям. В списке потенциальных новоселов «Ямальского» сейчас 2 038 человек. Работа по формированию списка продолжается. Первыми в очереди стоят пенсионеры, которые проработали на Ямале более 30 лет.
«Этот комплекс не последний, - говорит Виктор Калашников, - Будет еще один большой комплекс строиться в Тюмени, возможно, в районе Московского тракта».