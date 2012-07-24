Новоселов в «Ямальском» микрорайоне ждут к 2013 году

Каждый второй участник программы «Сотрудничество» желает получить квартиру большей площади, чем предложенная по нормам обеспечения жильем. В связи с этим рамки программы несколько расширились. На одного человека, согласно программе, выдается бесплатно жилье площадью 33 квадратных метра, на двух – 42, на трех – по 18 «квадратов» каждому. Квартиры в «Ямальском» площадями от 32 до 80 квадратных метров. Остальные метры семьи докупают по заниженной, по мнению Виктора Юрьевича цене, порядка 42 тысяч рублей. «Граждане с удовольствием будут покупать большую площадь и заезжать сюда с детьми и внуками. В каждой квартире будет 100%-ная отделка, то есть можно заезжать, вешать люстру, шторы и жить», - говорит он.