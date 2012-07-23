За полгода в Тюмени построено 276 жилых домов

Из общего объема построенной площади жилья индивидуальными застройщиками введено 153,1 тысячи квадратных метров (19,2% от всего жилищного строительства) или 56,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Наибольший ввод общей площади индивидуальных жилых домов отмечен в Тюменском районе (47,1 тысяч квадратных метров) и городском округе Тюмень (39,1 тысяч). По сравнению с первым полугодием 2011 года объемы индивидуального жилищного строительства увеличились Тобольском (в 4,9 раза), Юргинском (в 2,5 раза), районах, Заводоуковском городском округе (на 94,9%), в Сорокинском (на 90,7%), Исетском (на 83,3%), Аромашевском (на 82,0%), Сладковском (на 81,9%), Уватском (на 80,6%), Упоровском (на 68,5%) и Ишимском (на 50,6%) районах. Сокращение ввода жилья произошло в Тюменском районе (на 71,3%), Ялуторовском городском округе (на 64,7%), в Бердюжском (на 48,2%) и Абатском (на 40,6%) муниципальных районах.