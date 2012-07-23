За полгода в Тюмени построено 276 жилых домов

Жилые дома введены в эксплуатацию во всех 26 муниципальных образованиях юга области. Наибольшее количество жилых зданий построено в Тюменском муниципальном районе (323 дома или более четверти от общего их количества) и городском округе Тюмень (276 жилых домов, 22,7%). Такие данные приводит Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Тюменской области.
Общая площадь жилых домов, введенных в первом полугодии текущего года, составила 795,4 тысяч квадратных метров или 13,2% к соответствующему периоду предыдущего года. В городской местности построено 684,0 тысячи квадратных метров (86,0%), в сельской – 111,4 тысяч квадратных метров (14,0%). Большая часть всей площади жилья введена в областном центре (79,2%) и Тюменском муниципальном районе (7,3%). Высокие темпы жилищного строительства по сравнению с январем-июнем 2011 года отмечены в городском округе Тюмень (142,5%), в Бердюжском (153,6%), Ишимском (150,6%), Упоровском (142,6%) и Исетском (142,2%) муниципальных районах.
Ввод в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения по югу области за шесть месяцев текущего года составил 588,1 квадратных метра (в январе-июне 2011 года – 519,4 квадратных метра). В рейтинге муниципальных образований по вводу жилья на 1000 жителей лидировали областной центр (1015,3 квадратных метра) и Тюменский муниципальный район (534,8 квадратных метра).
Из общего объема построенной площади жилья индивидуальными застройщиками введено 153,1 тысячи квадратных метров (19,2% от всего жилищного строительства) или 56,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Наибольший ввод общей площади индивидуальных жилых домов отмечен в Тюменском районе (47,1 тысяч квадратных метров) и городском округе Тюмень (39,1 тысяч). По сравнению с первым полугодием 2011 года объемы индивидуального жилищного строительства увеличились Тобольском (в 4,9 раза), Юргинском (в 2,5 раза), районах, Заводоуковском городском округе (на 94,9%), в Сорокинском (на 90,7%), Исетском (на 83,3%), Аромашевском (на 82,0%), Сладковском (на 81,9%), Уватском (на 80,6%), Упоровском (на 68,5%) и Ишимском (на 50,6%) районах. Сокращение ввода жилья произошло в Тюменском районе (на 71,3%), Ялуторовском городском округе (на 64,7%), в Бердюжском (на 48,2%) и Абатском (на 40,6%) муниципальных районах.
Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра жилья (без индивидуальных домов, построенных населением) в первом полугодии 2012 года составила 30,2 тысяч рублей (в январе-июне 2011 года – 28,2 тысяч рублей). Строительство в сельской местности обходилось немного дешевле (28,2 тысяч рублей за 1 квадратный метр), чем в городской (30,2 тысяч рублей за 1 квадратный метр).