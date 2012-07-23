За полгода проблемы 625 дольщиков решены с привлечением прокуратуры

Двойные продажи, не вовремя введенный, но заселенный дом, привлечение средств дольщика до госрегистрации договора – эти и другие сложности строительного бизнеса решает прокуратура Тюменской области совместно с правительством региона.
С начала года тюменские прокуроры выявили около 40 нарушений в этой сфере. Для их устранения внесено 29 представлений, возбуждено 3 административных дела, объявлено 3 предостережения, в суды направлено 3 заявления. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности уже привлечено 20 должностных лиц. Правоохранительными органами возбуждено 6 уголовных дел.
К примеру, прокуратура Калининского округа Тюмени выяснила, что в строившемся жилом доме по улице Смоленская-Кузнецова-Грибоедова в Тюмени одна и та же квартира была продана дважды. В результате указанных действий пострадал второй покупатель, который отдал за квартиру 1,9 млн рублей, но ее так и не получил. Прокуратура округа направила материалы проверки в УМВД России по Тюмени, где по ним возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ведется следствие.
Прокуратура Тюменской области установила, что дом по ул. Чаплина,127 корпус 1 в Тюмени был фактически построен и заселен жильцами. Однако в эксплуатацию ЗАО «Ивлан» не введен. Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском, в котором потребовала обязать акционерное общество ввести в дом в эксплуатацию. Решением суда иск прокуратуры удовлетворен. В настоящее время дом уже введен в эксплуатацию.
Прокуратура Центрального округа Тюмени выявила привлечение ЗАО «ФЕНСИ» денежных средств дольщика до государственной регистрации договора долевого участия в долевом строительстве, что недопустимо. Прокуратура возбудила в отношении генерального директора административное дело по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ (привлечение денежных средств гражданина по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома до его государственной регистрации). По результатам рассмотрения дела руководитель оштрафован на 50 тысяч рублей.
Следует отметить, что работу по обеспечению прав дольщиков прокуратура Тюменской области ведет в тесном взаимодействии с правительством региона. Итог работы – это защита прав 625 участников долевого строительства жилья, сообщает пресс-служба ведомства.