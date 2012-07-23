За полгода проблемы 625 дольщиков решены с привлечением прокуратуры

К примеру, прокуратура Калининского округа Тюмени выяснила, что в строившемся жилом доме по улице Смоленская-Кузнецова-Грибоедова в Тюмени одна и та же квартира была продана дважды. В результате указанных действий пострадал второй покупатель, который отдал за квартиру 1,9 млн рублей, но ее так и не получил. Прокуратура округа направила материалы проверки в УМВД России по Тюмени, где по ним возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ведется следствие.