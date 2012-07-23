В центре Тюмени построят общественно-деловой центр

В самом сердце Тюмени, в месте деловой активности, появится новый общественно-деловой центр. Возводить его будет известный тюменский застройщик ГК «Дом».
Новое масштабное строение появится в створе улиц Мориса Тореза – Карская – Мурманская, практически напротив ТЦ «Рентал». Сегодня эта территория обнесена забором, там ведется отселение граждан и снос жилья.
«Около двух месяцев назад расторгована эта площадка по программе развития застроенных территорий, договор уже заключен», - рассказала начальник отдела обеспечения реализации генплана департамента градостроительной политики городской администрации Ирина Даровских на «круглом столе» в пятницу.
В ГК «Дом» подтвердили информацию о том, что эту площадку осваиваюи они. В компании уточнили, что проект этот довольно долгосрочный и от подробных комментариев пока отказались.
Напомним, в составе ГК «Дом» четыре компании, которые работают в нескольких направлениях строительного бизнеса: возведение торгово-офисных центров; жилых комплексов; многоэтажных гаражных комплексов; спортивно-оздоровительных комплексов; реконструкция зданий и реставрация памятников архитектуры. На счету компании несколько офисных и общественно-деловых центров в Тюмени, например, МД «Корона», ТЦ «Лента», БЦ на Харьковской, Полевой, Профсоюзной, Дзержинского улицах.