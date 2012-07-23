ООО «ИнвестФонд» объявляет фотоконкурс «Я и Мой участок». Отличная возможность проявить свой талант и креативность. Основное правило - нет никаких правил!
В конкурсе могут принять участие собственники участков всех коттеджных поселков компании ООО «ИнвестФонд»:
• «Усадьба Есаулова»;
• «Станица Криводанова»;
• «Высокий берег»;
• «Якуши»;
• «Якуши-2»;
• «Якуши-3»;
• «Радужный»;
• «Килки»
Для участия необходимо отправить на электронную почту [email protected] одно фото, сделанное на вашем земельном участке. Можете запечатлеть себя, свою семью, ваших питомцев, трудности и радости строительства, первые шаги в качестве землевладельца. Подойдите к участию с юмором.
У тех, кто еще не стал собственником участка, а только рассматривает возможность приобретения, тоже есть шанс принять участие и стать победителем. Набор заявок проводится до 05 августа 2012 года!
Всех победителей конкурса ждут отличные призы!
*Срок проведения акции: 06 августа 2012 – 20 августа 2012 г. включительно.
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