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Фотоконкурс: «Я и Мой участок»

23 июля 2012, 16:25
В дни летних каникул и отпусков большая часть жителей Тюмени предпочитает проводить время за городом. Прекрасная погода позволяет наслаждаться свежим воздухом, загорать, плавать, фотографироваться.

ООО «ИнвестФонд» объявляет фотоконкурс «Я и Мой участок». Отличная возможность проявить свой талант и креативность. Основное правило - нет никаких правил!

В конкурсе могут принять участие собственники участков всех коттеджных поселков компании ООО «ИнвестФонд»:

• «Усадьба Есаулова»;

• «Станица Криводанова»;

• «Высокий берег»;

• «Якуши»;

• «Якуши-2»;

• «Якуши-3»;

• «Радужный»;

• «Килки»

Для участия необходимо отправить на электронную почту [email protected] одно фото, сделанное на вашем земельном участке. Можете запечатлеть себя, свою семью, ваших питомцев, трудности и радости строительства, первые шаги в качестве землевладельца. Подойдите к участию с юмором.

У тех, кто еще не стал собственником участка, а только рассматривает возможность приобретения, тоже есть шанс принять участие и стать победителем. Набор заявок проводится до 05 августа 2012 года!

Всех победителей конкурса ждут отличные призы!

Подробности на официальном сайте компании «ИнвестФонд»

*Срок проведения акции: 06 августа 2012 – 20 августа 2012 г. включительно.

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