Владельцам недвижимости запретят произвольно менять арендную плату

Высший арбитражный суд (ВАС) опубликовал на своем ресурсе проект постановления пленума по спорам об аренде. Один из пунктов касается договоров, разрешающих арендодателям в одностороннем порядке менять плату. ВАС решил защитить арендаторов, пишет newsru.com со ссылкой на газету «Ведомости».
Из проекта документа следует, что увеличивать ставку произвольно арендодатель не должен индексация должна быть пропорциональна изменениям на рынке. Если такой спор дошел до суда, следует отказать во взыскании арендной платы в части, превышающей рыночные ставки.
Ожидается, что президиум ВАС рассмотрит документ в сентябре.
По мнению юристов, это постановление особенно важно для малого и среднего бизнеса, так как об одностороннем изменении платы - распространенная практика. Часто это еще и способ сменить неугодного арендатора.