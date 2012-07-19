Застройщики тюменских долгостроев отчитались прокуратуре

Так, руководитель ООО «Зодчие» Николай Ростовщиков пояснил, что строительство дома по ул. Шишкова – Менжинского завершено. В ближайшее время будет получено разрешение на ввод его в эксплуатацию. По дому - ул. Шиллера – 50 лет ВЛКСМ - остаются проблемы с финансированием и техническим подключением к инженерным сетям, которые в настоящее время решаются.