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Застройщики тюменских долгостроев отчитались прокуратуре

19 июля 2012, 11:30
Руководители застройщиков, которые с привлечением денежных средств граждан осуществляют возведение домов в мкр. Югра, на Мысу и в центре Тюмени предоставили областной прокуратуре отчет о ходе работ на их долгостроях.

Руководители трех организаций-застройщиков, которые с привлечением денежных средств граждан осуществляют возведение домов по ул. Шишкова – Менжинского, ул. Шиллера – 50 лет ВЛКСМ, ул. Тихая – Просторная, ул. Рационализаторов, ул.Топчева – Аржанова – Строителей в Тюмени предоставили областной прокуратуре отчет о ходе работ на их долгостроях.

Напомним, что Президент перед органами исполнительной власти субъектов РФ поставил задачу до конца 2012 года окончательно решить проблемы граждан, участвующих в долевом строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками. А органам прокуратуры предписано принимать меры по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению правонарушений при осуществлении долевого строительства. Это теме было посвящено совещание, которое состоялось в прокуратуре.

Так, руководитель ООО «Зодчие» Николай Ростовщиков пояснил, что строительство дома по ул. Шишкова – Менжинского завершено. В ближайшее время будет получено разрешение на ввод его в эксплуатацию. По дому - ул. Шиллера – 50 лет ВЛКСМ - остаются проблемы с финансированием и техническим подключением к инженерным сетям, которые в настоящее время решаются.

Анатолий Санников, руководитель ЗАО «Тюменский строитель» и ЗАО «Стройимпульс», сообщил, что два дома по улицам Тихая – Просторная фактически завершены строительством. В настоящее время идет устранение недоделок, связанных с коммуникациями, внутренней отделкой жилых помещений и т.д. По домам по улицам Топчева – Аржанова – Строителей, ул. Рационализаторов имеются вопросы с техническим подключением, которые также решаются.

Заместитель Губернатора Евгений Заболотный, присутствующий на мероприятии, подчеркнул личную ответственность руководителей строительных фирм за принятые перед дольщиками обязательства и важность совместной работы прокуратуры и Правительства области по обеспечению прав граждан, участвующих в долевом строительстве жилья.

По итогам совещания решено деятельность ООО «Зодчие», ЗАО «Тюменский строитель» и ЗАО «Стройимпульс» держать на контроле до полного исполнения ими своих обязательств перед дольщиками.

В ближайшее время в прокуратуре области будут заслушаны руководители других проблемных организаций-застройщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

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