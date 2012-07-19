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«Партнер-Инвест» представляет квартиры «Modern» и современное искусство

19 июля 2012, 11:14
Ввод в эксплуатацию необычных для Тюмени домов серии «Modern» послужил прекрасным поводом для организации выставки современного визуального искусства в одном из новых домов в микрорайоне «Европейский».

Ввод в эксплуатацию необычных для Тюмени домов серии «Modern» послужил прекрасным поводом для организации выставки современного визуального искусства в одном из новых домов в микрорайоне «Европейский».

Напомним, компания «Партнер-Инвест» продолжает застраивать 4-ый Заречный микрорайон, название которому - «Европейский». На едином участке располагаются дома разные по формату, фактуре, материалам. Квартиры в стиле «Modern» - это квартиры с эргономичными планировочными решениями, с объединенными кухней и гостиной и большой ванной комнатой. Однокомнатная квартира-студия в таком доме площадью порядка 30 квадратных метров, двухкомнатная квартира – 45, трехкомнатная – 60 «квадратов». Студии пользуются особым спросом у студентов и молодых семей.

Теперь застройщик предлагает ознакомиться с творчеством современных художников и дизайнеров России и Европы. Все картины художников наделены характерным сочетанием абстрактных и геометрических форм, создающих узнаваемые образы в пространстве.

«Стены уникального для нашего города жилого пространства заполнят плакаты, иллюстрации, афиши современных художников и дизайнеров. Отдельно будет представлена 3D-графика на асфальте от Игоря Еньшина. Трехмерная картина на плоскости не только удивит, но и расширит рамки возможного», - сообщается на сайте застройщика.

В день открытия выставки, 20 июля в 19:00, гостей ожидают приятные сюрпризы: видео-арт от Марии Мощенской, музыкальный сет от DJ Ched, а также работы авторов в миниатюрном подарочном формате.

Выставка будет проходить с 20 по 29 июля по адресу ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 24, к.1. Часы работы: будние дни с 16:00 до 19:00, выходные — с 12:00 до 17:00.

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