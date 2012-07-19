«Партнер-Инвест» представляет квартиры «Modern» и современное искусство

Напомним, компания «Партнер-Инвест» продолжает застраивать 4-ый Заречный микрорайон, название которому - «Европейский». На едином участке располагаются дома разные по формату, фактуре, материалам. Квартиры в стиле «Modern» - это квартиры с эргономичными планировочными решениями, с объединенными кухней и гостиной и большой ванной комнатой. Однокомнатная квартира-студия в таком доме площадью порядка 30 квадратных метров, двухкомнатная квартира – 45, трехкомнатная – 60 «квадратов». Студии пользуются особым спросом у студентов и молодых семей.