Строительство медгородка завершится в 2015 году

«В целом, это большой и важный проект для региона. В 2015 году планируем его завершить», - подчеркнул губернатор. Он также добавил, что в области большое внимание уделяется не только высоким медицинским технологиям, но и первичной помощи, для этого была проведена глобальная модернизации региональной системы здравоохранения.