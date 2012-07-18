Строительство медгородка завершится в 2015 году

Глобальный проект - строительство медицинского городка – продолжает реализовываться в районе деревни Патрушева в Тюменском районе.
Городок представляет собой комплекс зданий, каждое из которых оборудовано для определенных целей. Городок состоит из онкологического диспансера, медсанчасти «Нефтяник», Тюменской областной клинической больницы (ТОКБ, бывший ОБИЛ), федерального центра нейрохирургии, радиологического и морфологического центров. Также в составе комплекса есть административное здание, прачечная, гараж и котельная.
«Все учреждения работают по разным направлениям в системе здравоохранения - кардиология, онкология, нейро, - сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в пресс-центре РБК в Москве, - На втором этапе реализации проекта построен и уже функционирует радиологический центр. Клиника такого формата - единственная в стране, с помощью изотопов у пациента можно обнаружить рак на самых ранних этапах. Современная онкопрактика проигрывает этой болезни, мы слишком поздно ставим диагноз».
«Важно на базе учреждения создать все условия для лечения онкобольных. Последним штрихом проекта станет строительства корпуса Тюменской медицинской академии, чтобы студенты могли на базе городка проходить практику», - передает слова губернатора портал партии «Единая Россия» со ссылкой на ИА «Тюменская линия».
«В целом, это большой и важный проект для региона. В 2015 году планируем его завершить», - подчеркнул губернатор. Он также добавил, что в области большое внимание уделяется не только высоким медицинским технологиям, но и первичной помощи, для этого была проведена глобальная модернизации региональной системы здравоохранения.
Фото из архива. Январь 2011 год.