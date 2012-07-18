Работник стройки получил по голове. За это наказан бригадир компании

По информации областной прокуратуры, утром 23 января 2012 года рабочие ЗАО «ДСК-Дизайн» с 6 этажа дома по улице Широтной в Тюмени с помощью электрической лебедки спускали строительный мусор в 200-литровой бочке. При спуске мешок с мусором вывалился из бочки и упал на проходившего вдоль дома 50-летнего работника. Потерпевший получил серьезные травмы головы и шейного позвоночника, которые причинили тяжкий вред его здоровью.
Проведенным расследованием установлено, что причиной несчастного случая на производстве стали допущенные бригадиром ЗАО «ДСК–Дизайн» 59-летней Татьяны Звягинцевой нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Этот пример несчастного случая приводил на конференции по предупреждению профессиональных рисков в строительстве и ЖКХ главный госинспектор труда Государственной инспекции труда в Тюменской области Владимир Ташлыков. Он пояснил, что при производстве работ в компании было очень много нарушений.
Согласно правилам из зоны работ по перемещению грузов должны быть удалены лица, не имеющие прямого отношения к производимым работам. В зоне перемещения грузов должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности, а сама зона ограждена. Между тем, бригадир Звягинцева не обеспечила выполнение данных требований при ведении строительных работ, что и привело к трагедии.
Татьяне Звягинцевой предъявлено обвинение по ч.1 ст. 216 УК РФ. Ей грозит до 3 лет лишения свободы. После утверждения обвинительного заключения и его вручения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г.Тюмени для рассмотрения по существу.