Работник стройки получил по голове. За это наказан бригадир компании

Согласно правилам из зоны работ по перемещению грузов должны быть удалены лица, не имеющие прямого отношения к производимым работам. В зоне перемещения грузов должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности, а сама зона ограждена. Между тем, бригадир Звягинцева не обеспечила выполнение данных требований при ведении строительных работ, что и привело к трагедии.