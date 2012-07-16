Жилой квартал «Новый мыс»: дан старт второй очереди строительства

Новый городской проект в сфере недвижимости – жилой квартал «Новый Мыс» - динамично развивается. В первых числах июля дан старт второй очереди строительства. Компанией «Меридиан Констракшн» получена вся разрешительная документация, начаты строительные работы, с 16 июля открыты продажи квартир.
Эффективная организация строительного процесса на площадках «Меридиан Констракшн» позволяет выполнять все работы в срок, а в большинстве случаев – идти с опережением графика. В запланированные сроки начато и строительство второй очереди – двух шестнадцатиэтажных домов ГП-4 и ГП-5. «В настоящее время ведется забивка свайного поля, а в августе наши строители уже начнут возводить каркасы зданий», - комментирует первый заместитель генерального директора компании «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев. Коробки домов будут готовы к июлю 2013 года, работы по проведению внутренних инженерных сетей, остеклению, отделке внутридомового пространства, а также благоустройству территории начнутся в апреле следующего года. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2014 года.
Строительство домов в жилом квартале «Новый мыс» выполняется по кирпично-монолитной технологии. Этот способ домостроения обеспечивает хорошие звукоизоляционные и тепловые свойства дома, придает фасадам красивый, эстетичный вид. Особого внимания заслуживает и отделка пространства внутри дома – в подъездах и на лестничных клетках – плитка с антискользящим покрытием, окрашенные в приятные светлые цвета стены – все согласно специально разработанному дизайн-проекту. В домах ГП-4 и ГП-5 представлены одно-и двухкомнатные квартиры с продуманной эргономикой от 26 квадратных метров. Квартиры сдаются с улучшенной черновой отделкой, однако при желании покупатели могут заказать чистовую отделку у компании-застройщика – в «Меридиан Констракшн» также есть варианты дизайн-проектов. Стоимость однокомнатной квартиры - от 1450 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте застройщика.
«Внимание к каждому покупателю – это неизменное правило в нашей работе, - отмечает представитель застройщика. - Мы предлагаем различные варианты покупки – рассрочку до 18 месяцев, ипотечные кредиты от банков-партнеров, работаем по всем социальным программам. Как правило, находим индивидуальное финансовое решение для каждого».
Строительство трех домов первой очереди строительства ЖК «Новый мыс» также идет по плану. Монолитные каркасы зданий возведены до 8-9-х этажей, ведется кирпичная кладка. Напомним, проект стартовал в январе 2012 года, окончание строительства всего квартала запланировано на II квартал 2014 года.
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