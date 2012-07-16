Жилой квартал «Новый мыс»: дан старт второй очереди строительства

Эффективная организация строительного процесса на площадках «Меридиан Констракшн» позволяет выполнять все работы в срок, а в большинстве случаев – идти с опережением графика. В запланированные сроки начато и строительство второй очереди – двух шестнадцатиэтажных домов ГП-4 и ГП-5. «В настоящее время ведется забивка свайного поля, а в августе наши строители уже начнут возводить каркасы зданий», - комментирует первый заместитель генерального директора компании «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев. Коробки домов будут готовы к июлю 2013 года, работы по проведению внутренних инженерных сетей, остеклению, отделке внутридомового пространства, а также благоустройству территории начнутся в апреле следующего года. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2014 года.