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Около 80% квартир, купленных в Тюмени «северными» покупателями, пустуют

16 июля 2012, 13:28
Покупатели квартир в Тюмени делятся на две группы: молодежь и граждане постарше. Немало среди второй группы жителей северных городов региона. И нередко квартиры, которые покупают они, долгое время стоят пустыми.

Покупатели квартир в Тюмени делятся на две группы: молодежь и граждане постарше. Немало среди второй группы жителей северных городов региона. И нередко квартиры, которые покупают они, довольно продолжительное время стоят пустыми. Такие данные привел директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его информации, первая группа покупателей – это мужчины и женщины в возрасте 25-30 лет, чаще это женатые пары, возможно, c детьми. «Пары, не состоящие в браке, не склонны покупать недвижимость», - прокомментировал представитель риэлторской компании.

Вторая группа – граждане 47-55 лет. Особенно велика доля в этой группе «северных» покупателей . Чаще они покупают квартиры для себя после выхода на пенсию или для детей, переезжающих в Тюмень для учебы и последующего постоянного проживания.

75-80% квартир Тюмени, которые покупают жители северных городов области, долгими периодами стоят пустыми. Иногородние собственники не всегда решаются сдавать свою жилплощадь, поскольку переживают за имущество.

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