В загородном поселке строят минимаркет

«Мы выбрали формат «магазин у дома», поскольку он удобен для жителей – в нем можно будет купить все самое необходимое: продукты и товары для быта», - комментирует директор по маркетингу и продажам «Мирово Парка» Андрей Панасюк. В основе концепта минимаркета – эко-направление: здесь будут продаваться экологически чистые, свежие продукты. Приятным дополнением ассортимента станут кондитерские изделия и выпечка, приготовленная профессионалами своего дела в ресторане, расположенном рядом. В настоящее время руководство компании «МастЭко» проводит переговоры с региональными операторами торговых сетей по вопросам перспективного сотрудничества.