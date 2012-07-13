В загородном поселке строят минимаркет

В клубном поселке бизнес-класса должно быть все самое необходимое. Поскольку покупатели участков в «Мирово Парке» уже начали возводить дома, кураторы проекта приступили к возведению общей инфраструктуры.
«Мы выбрали формат «магазин у дома», поскольку он удобен для жителей – в нем можно будет купить все самое необходимое: продукты и товары для быта», - комментирует директор по маркетингу и продажам «Мирово Парка» Андрей Панасюк. В основе концепта минимаркета – эко-направление: здесь будут продаваться экологически чистые, свежие продукты. Приятным дополнением ассортимента станут кондитерские изделия и выпечка, приготовленная профессионалами своего дела в ресторане, расположенном рядом. В настоящее время руководство компании «МастЭко» проводит переговоры с региональными операторами торговых сетей по вопросам перспективного сотрудничества.
Сегодня уже начаты работы по заливке фундамента для здания магазина, завершение строительства – декабрь 2012 года. Общая площадь минимаркета (это будет высокое одноэтажное строение) составит более 200 квадратных метров. Магазин станет одним из зданий комплекса социальных и административных объектов – на улице Менделеева будут также расположены спортивный и спа-центры, детский мини-сад, ресторан. Завершение строительства всех этих объектов инфраструктуры – середина 2014 года.
Сегодня в клубном поселке динамично ведутся и другие работы - в активной стадии строительство газораспределительной сети по всему поселку, установка забора по периметру, формирование полотна дорог по улицам Бетховена и Чайковского (напомним, всего в «Мирово Парке» уже проложено 8 километров дорог в твердом покрытии). Все запланированные строительные работы выполняются в срок.
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