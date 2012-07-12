Вложения дольщиков должны быть безопасными

Для этого оно подготовило обновленную концепцию государственной защиты дольщиков строительства жилья.
В частности, ведомство предлагает обязать застройщиков создавать отдельные расчетные счета, на которые будут перечисляться деньги соинвесторов. Тратить средства с этого счета строители смогут только на тот объект, в котором участвует дольщик (в настоящее время девелопер может финансировать на деньги соинвесторов любые свои проекты), сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание «Коммерсантъ».
Контроль за целевым использованием денег дольщиков предполагается передать от специальных служб, созданных при местных органах власти, к Федеральной службе по финансовым рынкам. Кроме того, Минфин предлагает ввести персональную административную ответственность для руководителей недобросовестных застройщиков.
Также стройкомпаниям придется создать общество взаимного страхования, которое в случае форс-мажорных обстоятельств будет выплачивать дольщикам компенсации. Это, по мнению председателя рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков Госдумы Александра Хинштейна, потребует от застройщиков дополнительных расходов и приведет к удорожанию квадратного метра в среднем на 4%.
В конце мая член рабочей группы Министерства регионального развития по проблемам дольщиков Юрий Гольдберг заявлял, что на тот момент в России насчитывалось 95 тысяч обманутых соинвесторов. При этом, по его словам, с апреля 2011 по апрель 2012 года в стране появилось около 54 тысяч новых обманутых дольщиков, а получить оплаченное ранее жилье удалось 43 тысячам человек.