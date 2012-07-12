Вложения дольщиков должны быть безопасными

В конце мая член рабочей группы Министерства регионального развития по проблемам дольщиков Юрий Гольдберг заявлял, что на тот момент в России насчитывалось 95 тысяч обманутых соинвесторов. При этом, по его словам, с апреля 2011 по апрель 2012 года в стране появилось около 54 тысяч новых обманутых дольщиков, а получить оплаченное ранее жилье удалось 43 тысячам человек.