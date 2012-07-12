О рисках в строительстве и ЖКХ расскажут на конференции

В Тюмени состоится Третья городская деловая конференция «Предупреждение профессиональных рисков в организациях строительства и ЖКХ». Участие в ней бесплатное.
На мероприятии будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов по профилактике и предупреждению производственного травматизма, надзору и контролю в сфере охраны труда, проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, новациям в разработке и использовании средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, использованию средств ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и т.д., сообщает официальный портал органов власти.
Программа конференции предусматривает выступления представителей Департамента труда и занятости населения Тюменской области, Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Государственной инспекции труда в Тюменской области, ГУ- Тюменское региональное отделение ФСС РФ, организаций, аккредитованных в установленном порядке на оказание услуг в области охраны труда и других заинтересованных организаций.
На конференцию приглашаются руководители предприятий, главные инженеры, инженеры и специалисты по охране труда и другие заинтересованные лица организаций.
Конференция состоится 17 июля 2012 г. в Тюмени, в 10.00 часов, в конференц-зале «Континенталь» отеля «Евразия» по адресу: ул. Советская, 20.