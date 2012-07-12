О рисках в строительстве и ЖКХ расскажут на конференции

На мероприятии будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов по профилактике и предупреждению производственного травматизма, надзору и контролю в сфере охраны труда, проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, новациям в разработке и использовании средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, использованию средств ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и т.д., сообщает официальный портал органов власти.