nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

О рисках в строительстве и ЖКХ расскажут на конференции

12 июля 2012, 13:07
В Тюмени состоится Третья городская деловая конференция «Предупреждение профессиональных рисков в организациях строительства и ЖКХ». Участие в ней бесплатное.

В Тюмени состоится Третья городская деловая конференция «Предупреждение профессиональных рисков в организациях строительства и ЖКХ». Участие в ней бесплатное.

На мероприятии будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов по профилактике и предупреждению производственного травматизма, надзору и контролю в сфере охраны труда, проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, новациям в разработке и использовании средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, использованию средств ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и т.д., сообщает официальный портал органов власти.

Программа конференции предусматривает выступления представителей Департамента труда и занятости населения Тюменской области, Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Государственной инспекции труда в Тюменской области, ГУ- Тюменское региональное отделение ФСС РФ, организаций, аккредитованных в установленном порядке на оказание услуг в области охраны труда и других заинтересованных организаций.

На конференцию приглашаются руководители предприятий, главные инженеры, инженеры и специалисты по охране труда и другие заинтересованные лица организаций.

Конференция состоится 17 июля 2012 г. в Тюмени, в 10.00 часов, в конференц-зале «Континенталь» отеля «Евразия» по адресу: ул. Советская, 20.

#Новости#Строительный бизнес#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25