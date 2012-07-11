Жилье в Тюмени: растет объем ввода, цены остаются стабильными

За полгода организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в Тюменской области построено 15 509 квартир общей площадью 1 045,2 тысячи квадратных метров или 304,5 квадратных метра в расчете на 1000 жителей. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.
В Тюменской области (без автономных округов) сданы в эксплуатацию 12 084 квартиры общей площадью 795,4 тысячи квадратных метров, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - 3160 (230,9 тысяч кв. м), в Ямало-Ненецком автономном округе - 265 квартир (18,9 тысяч кв. м). В расчете на 1000 человек ввод жилых домов по регионам области составил 588,1; 149,1 и 35,6 квадратных метров соответственно.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общая площадь введенных жилых домов в области увеличилась на 11,5%.
Доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, достигла 21,4% от общего объема. В Тюменской области (без автономных округов) доля частных жилых домов составила 19,2%, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – 27,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 41,6%. В сравнении с соответствующим периодом 2011г. ввод индивидуальных жилых домов в целом по области снизился на 30,7%. В Тюменской области (без автономных округов) ввод таких домов составил 56,9% к уровню прошлого года, в Ямало-Ненецком автономном округе – 98,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – 137,2%.
Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья по Тюменской области составили 103,9% и 102,0% соответственно. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре индекс цен на первичном и вторичном рынках жилья составил 102,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 100,0% и 101,3% и в Тюменской области (без автономных округов) -104,6 % и 100,8% соответственно.