Жилье в Тюмени: растет объем ввода, цены остаются стабильными

Доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, достигла 21,4% от общего объема. В Тюменской области (без автономных округов) доля частных жилых домов составила 19,2%, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – 27,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 41,6%. В сравнении с соответствующим периодом 2011г. ввод индивидуальных жилых домов в целом по области снизился на 30,7%. В Тюменской области (без автономных округов) ввод таких домов составил 56,9% к уровню прошлого года, в Ямало-Ненецком автономном округе – 98,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – 137,2%.