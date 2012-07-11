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Нарушители земельного законодательства заплатят 53 тысячи рублей

11 июля 2012, 10:00
Буквально за неделю, со 02 по 06 июля 2012 года, Управлением Росреестра по Тюменской области проведено 36 проверок соблюдения земельного законодательства.

По итогам контрольных мероприятий выявлено 29 нарушений, из них:

- 15 нарушений, выразившихся в использовании земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю (ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);

- 14 нарушений, выразившихся в невыполнении предписания должностного лица (ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

По результатам рассмотрения административных дел к ответственности привлечено 11 лиц. Сумма наложенных административных штрафов составила 53 тысяч рублей, сообщает пресс-центр ведомства. В целях устранения нарушений всем лицам вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства.

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