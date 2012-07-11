Нарушители земельного законодательства заплатят 53 тысячи рублей

По результатам рассмотрения административных дел к ответственности привлечено 11 лиц. Сумма наложенных административных штрафов составила 53 тысяч рублей, сообщает пресс-центр ведомства. В целях устранения нарушений всем лицам вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства.