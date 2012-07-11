Нарушители земельного законодательства заплатят 53 тысячи рублей

По итогам контрольных мероприятий выявлено 29 нарушений, из них:
- 15 нарушений, выразившихся в использовании земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю (ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
- 14 нарушений, выразившихся в невыполнении предписания должностного лица (ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
По результатам рассмотрения административных дел к ответственности привлечено 11 лиц. Сумма наложенных административных штрафов составила 53 тысяч рублей, сообщает пресс-центр ведомства. В целях устранения нарушений всем лицам вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства.