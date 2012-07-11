Компания «Меридиан Констракшн» - за крепкую семью!

«Что такое дом? Это место, где любят, верят и ждут, где формируются настоящие семейные ценности», - прокомментировал член жюри конкурса Сергей Гусев, первый заместитель генерального директора компании «Меридиан Констракшн»: «Нам близка тема семьи, которая очень интересно представлена на этом конкурсе, потому что мы создаем комфортные условия для жизни – строим дома и жилые кварталы. Наши покупатели, как правило – люди семейные, и в ассортименте наших предложений сегодня есть много интересных и доступных вариантов для решения их «квартирного вопроса».