Компания «Меридиан Констракшн» - за крепкую семью!

Тюменский застройщик принял активное участие в областном конкурсе семейных династий. 8 июля в День семьи, любви и верности во Дворце искусств «Пионер» прошел конкурс семейных династий «Вера. Надежда. Любовь». Компания «Меридиан Констракшн» оказала спонсорскую поддержку мероприятия.
«Что такое дом? Это место, где любят, верят и ждут, где формируются настоящие семейные ценности», - прокомментировал член жюри конкурса Сергей Гусев, первый заместитель генерального директора компании «Меридиан Констракшн»: «Нам близка тема семьи, которая очень интересно представлена на этом конкурсе, потому что мы создаем комфортные условия для жизни – строим дома и жилые кварталы. Наши покупатели, как правило – люди семейные, и в ассортименте наших предложений сегодня есть много интересных и доступных вариантов для решения их «квартирного вопроса».
Жюри конкурса, которое возглавил заслуженный строитель России, академик Российской муниципальной академии Сергей Шерегов, скучать не пришлось: участники конкурса (16 семей из районов юга области) отлично подготовились и продемонстрировали все свои таланты. Конкурс состоял из четырех тематических этапов: «Моя семья и традиции», соревнования на лучшую экспозицию «Генеалогическое древо» и заочные конкурсы «Моя профессия – моя гордость» и «Секреты семейной экономики». Победителями стали семьи Олейниковых из Тюмени, Балуевых из Тобольска, Галиновых из Ялуторовска, Ташлановых из Ишимского района. Гран-при достался самой спортивной семье – семье Яковлевых из Ишима.
В течение дня представители компании «Меридиан Констракшн» консультировали гостей праздника по вопросам приобретения квартир в строящихся домах. В настоящее время компания ведет строительство трех объектов – жилого квартала «Новый мыс», жилого квартала «Современник» и жилого дома на улице Широтной. В ближайшие месяцы будет дан старт еще двум строительным площадкам «Меридиан Констракшн» в Тюмени.
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